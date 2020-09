Hemmingen

Lust auf Kabarett, Kunst oder ein Konzert? In und um Hemmingen ist am Wochenende einiges los. Es gelten die Corona-Regeln. Der Überblick:

Musical: In der Reihe „Leibniz lustwandelt bei Ludwig“, einer Kooperation des Leibniz-Theaters Hannover und des Gartenmöbelhauses Ludwig in Hemmingen-Westerfeld, steht die „Musicalbox“ auf dem Programm. Die Veranstaltung an der Max-von-Laue-Straße 21 mit einem Best-of aus Musicals beginnt um 18 Uhr. Karten kosten 28,90 Euro, ermäßigt 24,90 Euro. Tickets sind auf leibniz-theater.de und reservix.de erhältlich.

Table-Quiz: In Hemmingens Nachbarschaft veranstaltet der Pub Ginkgoo an der Landwehrstraße 75 in Hannover-Döhren am Freitag, 18. September, einen Abend zum Raten und Gewinnen. Beginn ist um 19 Uhr.

Comedy uns Musikkabarett: Das Hemminger Kulturzentrum bauhof präsentiert am Freitag, 18. September, 20 Uhr, Lars Redlich in der Aula der Laatzener Albert-Einstein-Schule an der Wülferoder Straße 46. „ Lars but not least“ lautet das Programm. Der Eintritt kostet 22 Euro, ermäßigt 18 Euro. Karten gibt es auf der Internetseite bauhofkultur.de

Führung: Der Stadtteilspaziergang durch Alt-Ricklingen in Hemmingens Nachbarschaft am Sonnabend, 19. September, 17 Uhr, ist mittlerweile ausgebucht. Über weitere Termine informiert der Verein Stattreisen unter Telefon (0511) 1 69 41 66.

Konzert: Der Verein HemmingWay lädt für Sonntag, 20. September, 15 Uhr, zu einem Picknickkonzert in Hemmingen-Westerfeld ein. Im Strandbad an der Hohen Bünte spielt die Band Leger ihre Lieblingslieder aus den vergangenen 100 Jahren. Erwachsene zahlen 5 Euro Eintritt. Karten gibt es an der Tageskasse. Für Kinder bis 14 Jahren ist der Eintritt frei. Weitere Informationen gibt es im Internet auf hemming-way.de.

Kunst: Beate Henne und Ulli Kowalke aus Hannover zeigen noch bis zum 1. November ihre Werke in Acryl und Mischtechnik im Galerie-Café Webstuhl in Ohlendorf unter dem Titel „Zwei Landschaftspositionen“. Die Ausstellung an der Straße Sohlkamp 2 ist dienstags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr zu besichtigen. Der Eintritt ist frei.

Von Andreas Zimmer