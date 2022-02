Hemmingen-Westerfeld

„Was wäre passiert, wenn sich einst Adam von Eva getrennt hätte?“ Diese und andere Fragen rund um die Partner- und Mülltrennung, Trennkost und sogar das abgetrennte Ohr des Malers Vincent van Gogh hat Daniel Helfrich am Freitagabend bei seinem bauhof-Auftritt thematisiert. Wegen Corona trat er aus Platzgründen im KGS-Forum in Hemmingen-Westerfeld auf und nicht im Saal an der Dorfstraße. Unter dem Titel „Trennkost ist kein Abschiedsessen“ unterhielt der aus Baden-Württemberg angereiste Klavierkabarettist mit seinem neuen Programm die 70 Konzertgäste mit einer unterhaltsamen Mischung aus Kalauern und gelungenen Wortspielen, Selbstkomponiertem und einfach gehobenem Blödsinn.

Wiedersehen mit dem Klavier-Kabarettisten Daniel Helfrich: Er gastiert bereits zum dritten Mal beim bauhof. Quelle: Torsten Lippelt

„Er wusste, wo er hinfährt“, scherzte der bauhof-Vorsitzende Klaus Grupe zur Begrüßung. Immerhin hatte vor zwei Wochen der Kabarettist Sebastian Krämer aus Versehen den Zug ins baden-württembergische Hemmingen genommen – mit dem Ausfall seines Auftrittes als Folge. Helfrich war nicht das erste Mal im Hemminger Kulturzentrum: Der Weinheimer gastierte bereits zum dritten Mal auf der bauhof-Bühne.

Daniel Helfrich im bauhof: Ein Abend voller Trennungen

Werbemäßig angekündigt von einer Playbackansage als „die Axt im Walde unter allen Laubsägern“ und „mit der Kraft, Primzahlen teilen zu können“, schoss sich der Kabarettist mit allerlei durchaus skurrilen bis makabren Trennungsgedanken auf sein immer wieder mit ins Programm einbezogene Publikum ein. Da ging es musikalisch um das Trennen von der geliebten Plastiktütensammlung über den seit acht Jahren nicht beigesetzten, da im Eisfach tiefgekühlt liegenden Hund, bis hin zur lebensverlängernden Trennung vom Raucherbein.

Bei seinem bauhof-Auftritt in der KGS interpretiert der Klavier-Kabarettist Daniel Helfrich das Thema "Trennung" immer wieder neu. Quelle: Torsten Lippelt

Als inhaltlich verbindende Klammer zum Thema „Trennung“ fungierte dabei sein immer wieder mal klingelndes Handy zur Beziehungsberatung: Adam wollte wissen, ob er in den sauren Apfel beißen und sich von Eva trennen soll – „immer nur Apfelsaft und Apfelkuchen“ –, Amazon-Chef Jeff Bezos monierte die datensammelnde und neugierige Alexa und FDP-Chef Christian Lindner hatte Angst um die Spaltung seiner Partei wegen der Impfpflicht. Zu guter Letzt äußerte sich sogar das einst abgetrennte linke Ohr des Malers Vincent van Gogh auf der Bühne mit einem eigenen Lied zu diesem „einschneidenden Erlebnis“.

„Einschneidendes Erlebnis“: Daniel Helfrich mit Ohr. Quelle: Torsten Lippelt

Wem Trennungen schwerfallen, für den hatte Daniel Helfrich den praktischen Tipp, einfach zu tauschen statt sich zu trennen – beispielsweise per Krankheitskreisel von Krankheiten: Man gibt per Homepage – es gibt von ihm wirklich eine Internetseite unter www.krankheitskreisel.de – seine ungeliebte Krankheit ab und bekommt dafür im Tausch eine andere: Filzläuse gegen Gonokokken, Gallensteine gegen Analfissuren. Pointiert waren seine umgetexteten deutschen Pop-Hits zum Thema Einkaufen, zum Beispiel „Skandal, Skandal bei Obi…“ nach dem Sperrbezirks-Original der Spider Murphy Gang.

Publikum fordert Zugabe von Helfrich

Und auch wenn nach zwei Konzertstunden, um kurz nach 22 Uhr, der Kabarettist befand „Ich muss mich jetzt trennen – und zwar von euch“, ließ ihn das zufrieden vereinte Publikum erst nach einer musikalischen Zugabe von der KGS-Bühne: Passend zu van Goghs abgetrenntem Ohr mit einem Medley aus Pop-Ohrwürmern.

Von Torsten Lippelt