Hemmingen

Sich verkleiden, tanzen und lustige Spiele veranstalten: Für viele Kinder ist Fasching etwas ganz Besonderes. In diesem Jahr ist dies zumindest wieder in kleinerem Rahmen möglich. So bieten die Kitas und Grundschulen im Hemminger Stadtgebiet Feiern an, aber nur in festen Gruppen.

„Die Wäldchenschule Arnum feiert am Freitag vor Rosenmontag klassenintern, also jede Klasse für sich“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Sandra de Corte. „Die Kinder können verkleidet kommen und wir gestalten den Vormittag mit Musik, Spielen, Modenschauen und anderem.“ In der Turnhalle baut die Grundschule einen Bewegungsparcours auf, der von den einzelnen Klassen nacheinander genutzt werden kann. Außerdem dürfen die Kinder Süßigkeiten mitbringen, die coronakonform verteilt werden.

So feiern die Hemminger Grundschulen und Kitas Karneval

Die Grundschule Hiddestorf feiert ebenfalls in den einzelnen Klassen Fasching. In der Sporthalle ist eine Bewegungslandschaft aufgebaut, die die Kinder unter Einhaltung der Hygienevorschriften klassenweise nutzen können.

Aus Luftballons und anderen Materialien lässt sich lustige Karnevals-Deko basteln. Quelle: Mascha Brichta/dpa (Symbolbild)

Auch in der Grundschule Hemmingen-Westerfeld müssen die Kinder nicht auf das närrische Treiben verzichten. Dort feiern sie ebenfalls am Freitag vor Rosenmontag in der dritten und vierten Stunde in den einzelnen Klassen coronakonform Fasching.

Kitas feiern in kleinen Gruppen

In den Kitas im Stadtgebiet gibt es Luftschlangen, Luftballons und Partymusik. Ob direkt am Rosenmontag oder am Freitag davor: Auch dort wird gefeiert, allerdings ebenfalls in einzelnen Gruppen. In Wilkenburg basteln die Jungen und Mädchen im Vorfeld Girlanden und Dekoartikel. Wer will, kann sich verkleiden, außerdem gibt es Spiele und Musik.

Große Partys sind abgesagt

Die größeren Faschingsfeiern sind jedoch wie auch auch schon im vergangenen Jahr abgesagt worden. „Unsere Karnevalsfeier fällt dieses Jahr erneut ersatzlos aus“, sagt Udo Muth, Vorsitzender des SV Harkenbleck. Bis einschließlich 2020 hatte der Verein jedes Jahr im Februar nachmittags eine große Karnevalsparty für Kinder und abends eine für Erwachsene angeboten. Insgesamt kamen zu der Feier regelmäßig rund 400 Gäste. „Wir wollen lieber abwarten, bis die Corona-Zahlen weiter gesunken sind“, sagt Muth. Er hoffe, dass im nächsten Jahr wieder eine große Party möglich sei.

Auch die Jugendpflege der Stadt Hemmingen verzichtet dieses Jahr erneut auf eine Faschingsparty. „Wir haben sonst immer am Rosenmontag eine Veranstaltung für Kinder angeboten“, sagt Fachbereichsleiterin Walburga Gerwing. Wegen der hohen Infektionszahlen habe die Stadtverwaltung sie jedoch dieses Jahr erneut abgesagt.

In Hemmingen gab es seit Ausbruch der Pandemie vor etwa zwei Jahren 2635 Fälle, davon sind 2080 Menschen genesen und zwölf Menschen an oder mit Corona gestorben. Zurzeit sind 543 erkrankt, 69 mehr als am Dienstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1481,6.

Von Stephanie Zerm