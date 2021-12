Hemmingen/Laatzen/Pattensen

Seit feststeht, dass die Insolvenz der Leine-Volkshochschule (VHS) vorerst abgewehrt ist, ist die Erleichterung in den drei Trägerkommunen Hemmingen, Laatzen und Pattensen groß. Auch die Hemminger Ratsfraktion der Bündnisgrünen begrüßt, dass die Stadt Laatzen die Volkshochschule im Alleingang rettet. „Die Leine-VHS mit ihren vielfältigen Angeboten gerade auch im sozialen Bereich ist zu wichtig, als dass wir sie in dieser Corona-bedingten Ausnahmesituation einfach fallen lassen könnten“, sagt Fraktionssprecher Joachim Steinmetz.

Er stichelte aber auch in Richtung der anderen Fraktionen im Rat. So habe man am Wochenende vor Weihnachten „in intensiven fraktionsübergreifenden Gesprächen versucht, trotz des Pattenser Vetos auch in Hemmingen eine Ratsmehrheit für eine kurzfristige Finanzhilfe zu organisieren.“ Leider hätten andere Fraktionen das klar abgelehnt oder rechtliche Bedenken geltend gemacht.

CDU zur VHS: Kritik der Grünen ist unbegründet

Die Kritik der Grünen sei jedoch unbegründet, sagt Ulff Konze, der der CDU-Ratsfraktion vorsitzt. „Wir haben immer gesagt, dass wir die Leine-VHS unterstützen wollen, sie aber auch kein Fass ohne Boden werden darf.“ Mit dem Nein aus Pattensen zum Sonderzuschuss habe aber genau das gedroht – zumal völlig ungewiss sei, ob und wie die Nachbarkommune sich künftig an der VHS beteiligen wird.

„In dieser Situation Hemminger Steuergeld bereit zu stellen, wird unserer Verantwortung nicht gerecht, zumal Laatzen sein herausragendes Interesse bereits signalisiert hatte“, so Konze. Dass Laatzen „als deutlich größter Nutznießer der sozialen Angebote“ die Finanzierung übernehme, sei gut und folgerichtig.

DUH und FDP enthalten sich

Die Gruppe aus den Unabhängigen Hemmingern (DUH) und der FDP habe sich bei der Entscheidung in der jüngsten Ratssitzung enthalten, sagt Andreas Heitland (DUH). „Uns fehlte die Transparenz, wie die Kostenstabilität erreicht werden kann.“ Man bedauere ausdrücklich die aktuelle Situation der Leine-VHS, welche am Ende auch auf die Corona Lage zurückzuführen sei. „Allerdings wirkt Corona hier auch nur als Beschleuniger auf aktuell nicht mehr funktionsfähige Geschäftsmodelle.“

Die Gruppe verweist auf den Haushaltsplan 2020 der Stadt Hemmingen. Darin sei als operationales Ziel enthalten, die bisherige finanzielle Unterstützung ab 2020 dauerhaft zu reduzieren. Sobald das Zukunftskonzept vom Sanierungsgeschäftsführer vorliege, wie sich die als gemeinnützige Gesellschaft organisierte Leine-VHS neu aufstellen kann, wollen DUH und FDP die Situation neu bewerten. Steven Maaß (FDP) sagt: „Die DUH/FDP-Gruppe ist bereit, auch die Verantwortung für die erneute Freigabe der Mittel zu übernehmen. Nur müssen die Konzepte langfristig tragfähig sein.“

Die SPD hätte mit einem höheren Zuschuss kein Problem gehabt, wenn es dafür eine Ratsmehrheit gegeben hätte, erklärt die Fraktionsvorsitzende Kerstin Liebelt. Und wenn dafür eine zusätzliche Ratssitzung nötig gewesen wäre – auch kein Problem. Allerdings sei zunächst offen gewesen, was rechtlich überhaupt möglich ist. „Wichtig ist, das Heft des Handelns in der Hand zu behalten, und das ist mit der Insolvenzabwendung nun gelungen“, sagt Liebelt.

Daniel Josten, Ratsherr der Linken, erläutert: „Ich denke es steht außer Frage, dass die Mehrheit des Hemminger Rates die Volkshochschule nicht grundsätzlich in Frage stellt. Mit dem Laatzener Zuschuss wurde nun Zeit gewonnen, aber es muss im nächsten Jahr möglichst schnell eine Neukonzeptionierung für die VHS geben, sonst ist die Insolvenz nur verschoben, aber nicht abgewendet.“ Die Probleme seien nicht nur auf Corona zurückzuführen. Josten fordert eine „auf Dauer tragfähige, finanzierbare Lösung, die insbesondere auch Sicherheit für die Beschäftigten der VHS bedeutet“. Er ergänzt: „Dazu kann aus meiner Sicht auch gehören, dass die bisherigen Träger der Leine-VHS künftig getrennte Wege gehen. Die Interessen sind doch sehr unterschiedlich und die Verbindungen zwischen Laatzen und Hemmingen sind doch eher gering.“

Von Katharina Kutsche