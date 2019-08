Springe

Seit 15 Jahren unterstützt die Stiftung proDiakonie langfristig soziale und diakonische Projekte wie den Umsonstladen für Babyerstausstattung im Kirchenkreis Laatzen-Springe, zu dem auch Hemmingen und Pattensen gehören. Am Freitag, 6. September, ab 18 Uhr feiert die Stiftung ihr kleines Jubiläum mit einem Fest im Jagdschloss Springe. Auch der Kabarettist Lutz von Rosenberg Lipinsky ist dort zu sehen mit seinem Programm „Wir werden alle sterben!! Panik für Anfänger“.

Von Panikangeboten überfordert

Rosenberg Lipinsky selbst bezeichnet sich als der „lustigste Seelsorger Deutschlands“ und verspricht Halt in einer Zeit, in der die Menschen von den zahlreichen Panikangeboten schlicht überfordert sind. Dabei stellt er auch die Politik und deren Polemik bloß, die den Menschen in Schrecken versetzten.

In seinem „Panik“-Programm greift der gebürtige Gütersloher Widersprüche und Groteskes auf: Einerseits ernähren sich die Menschen falsch, andererseits werden sie doch immer älter. „Angst ist kein Zustand, es ist Methode“, meint der Kabarettist und Buchautor (“Die 33 tollsten Ängste – und wie man sie bekommt").

Seit fast drei Jahrzehnten ist der Schauspieler, Sänger und Moderator bundesweit auf Kabarett- und Comedy-Bühnen solo und mit verschiedenen Gruppen zu erleben. Schon des öfteren ist der 53-Jährige auch auf dem Hamburger Theaterschiff aufgetreten, um dem Publikum zu erklären, wie man in 90 Minuten zum Hamburger wird.

Kabarettprogramm zur Stiftungsfeier im Jagdschloss

Im Springer Jagdschloss feiert die Stiftung proDiakoie am Freitag, 6. September, ihr 15-jähriges Bestehen. Quelle: Zimmer (Archiv)

Das Fest der Stiftung proDiakonie mit Kabarettprogramm beginnt am Freitag, 6. September, um 19 Uhr im Jagdschloss in Springe. Der Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Im Eintrittspreis von 25 Euro ist auch Fingerfood enthalten.

Karten gibt es in der Superintendentur Pattensen und können dort unter Telefon (05101) 585610 bestellt werden.

Der Reinerlös des Festes fließt in das Stiftungskapital von proDiakonie. Im Laufe der Jahre hat sich dies durch Zustiftungen mehr als vervierfacht. Aktuell liegt es bei 469.000 Euro (Stand: August 2019). Mit dem Geld werden langfristige soziale Projekte im gesamten Kirchenkreis unterstützt.

