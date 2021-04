Hemmingen

Es war ein wenig still um den Klimaschutz geworden in einigen Wochen der Corona-Krise, aber jetzt steht das Thema in Hemmingen wieder ganz oben. Beide Bürgermeisterkandidaten haben ihn auch für sich entdeckt: Katja Schröder (SPD) möchte eine Energie- und Klimaschutz-Stabsstelle im Rathaus einrichten, während Jan Dingeldey (CDU) einen ganzen Klimaschutzrat anregt. Dieser solle sich aus dem neuen Klimaschutzmanager oder der -managerin der Stadt sowie Vertretern unterschiedlicher Verbände und weiteren interessierten Bürgern zusammensetzen.

In einer Videokonferenz mit der Fridays-for-Future-Ortsgruppe Hemmingen sowie den Teachers for Future und mit Karina Möllenhoff, CDU-Kandidatin für die Regionsversammlung, erläuterte Dingeldey, dass das neue Gremium regelmäßig und mehrmals im Jahr tagen solle, um Klimaschutzprojekte zur Beschlussvorlage vorzubereiten, und es solle bei kommunalen Vorhaben beraten.

Streit um Klimaschutzmanager

Die Fridays-Ortsgruppe erläutert: „Zur Frage, warum Dingeldey mit der CDU in der letzten Haushaltssitzung im Rat gegen die von den Bündnisgrünen geforderte Einstellung eines Klimaschutzmanagers oder einer -managerin gestimmt hat, konnte er allerdings nicht zur Zufriedenheit der Fridays beantworten.“ Eine Erklärung findet sich aber in eben dieser jüngsten Ratssitzung, in der CDU-Fraktionschef Ulff Konze deutlich machte, es sei unsinnig, wenn der Rat sechs Monate vor einer Kommunalwahl über die Einstellung eines Klimaschutzmanagers entscheide. Die neue Verwaltungsspitze solle vielmehr regeln, wie sie mit dem Thema umgehe, wobei Konze gleich die Gelegenheit nutzte, um zu erwähnen, dass Dingeldey den Klimaschutz zur „Chefsache“ machen werde.

Die Grünen sahen indes sehr wohl den Zeitpunkt für einen solchen Manager gekommen. Der Fraktionsvorsitzende Joachim Steinmetz kritisierte: „Hemmingen misst dem Thema noch nicht genügend Bedeutung bei, es fehlt teilweise an Fachkenntnis.“ Das wiederum wies Bürgermeister Claus Schacht (SPD) zurück. Er hatte bereits zuvor immer wieder betont, Klimaschutz sei ein Thema für alle Mitarbeiter der Verwaltung und nicht nur für einen Manager.

Stabsstelle für Klimaschutz im Rathaus

Katja Schröder kündigte jetzt an, sie wolle sich für eine Stelle in der Stadtverwaltung einsetzen, die sich „mit dem erforderlichen Expertenwissen“ ausschließlich um ein „systematisches Energie- und Klimaschutzmanagement“ befasst. Denn: „Hemmingen muss Klimaschutzstandort Nr. 1 in der Region werden.“ Neu geschaffen müsse die Stelle im Übrigen gar nicht: Aus Altersgründen scheidet Personal aus, hinzu komme die fortschreitende Digitalisierung der Verwaltung.

Der Klima- und Umweltschutz sowie die Energiewende seien komplexe Themen. „Hierfür werden ausgewiesene Fachleute benötigt, die die Umsetzung vor Ort gestalten und vorantreiben.“ Doch auch die Bevölkerung müsse dies mittragen. „Wir müssen früh ansetzen und erste wichtige Impulse initiieren.“ Als Beispiele nennt sie Projektwochen in den Grundschulen und in der KGS.

Erste Passivhausmensa Deutschlands steht in Hemmingen

Dass Klimaschutz in Hemmingen kein neues Thema ist, zeigt unter anderem, dass seit etwa einem Jahr vor jedem Ratsbeschluss Rat und Verwaltung prüfen, welche Auswirkungen die Entscheidung aufs Klima hat. 2010 hat der Rat ein Klimaschutz-Aktionsprogramm beschlossen. Und bereits im Jahr 2008 wurde auf dem KGS-Gelände in Hemmingen-Westerfeld die erste Passivhausmensa in Deutschland eröffnet.

Von Andreas Zimmer