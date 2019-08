Laatzen

Die VHS trennt sich vorzeitig von ihrem Geschäftsführer – da werden Erinnerungen an 2011 wach, als die gemeinnützige Einrichtung vor dem Abgrund stand. Die Zahlen und Vorgänge, die diesmal im Raum stehen, haben zwar offenbar eine völlig andere Dimension – dennoch sind beide Entwicklungen eng miteinander verknüpft.

Interne Regeln verschärft

Bei dem Finanzskandal vor acht Jahren wurden riesige Defizite in der VHS-Struktur deutlich. Es gab praktisch kein Controlling, der Aufsichtsrat und sein Vorsitzender reagierten zu lange abwartend, und innerhalb der VHS herrschte wenig Transparenz. In einem mühevollen Änderungsprozess änderten die neue VHS-Spitze und die drei Trägerkommunen damals die internen Regeln mit einem engmaschigeren Netz von Kontrollen – einschließlich klarer Grenzen für die Geschäftsführung. Vor allem aber schwebt seitdem über allen gravierenden Entscheidungen die Erinnerung an damals.

Deshalb ist es kaum verwunderlich, dass bei den Beteiligten jetzt, sollten die Vorwürfe stimmen, sofort alle roten Lampen angingen. Klar ist, dass es bei einem Umzug und einem Neubau zu unvorhergesehenen Mehrkosten kommen kann. Wenn diese jedoch nicht kommuniziert und sogar interne VHS-Regeln verletzt wurden, reagieren die Aufsichtsgremien der Leine-VHS allergischer als dies vielleicht ohne die VHS-Vergangenheit der Fall gewesen wäre.

Das hätte auch der Geschäftsführer wissen müssen. Warum es trotzdem so kam, wie es kam, ist bisher noch ein Rätsel.

Von Johannes Dorndorf