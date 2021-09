Hemmingen

Hinter vorgehaltener Hand fiel in Hemmingen in den vergangenen Wochen vor allem ein Wort: Stichwahl. Doch darauf wollten sich die Wahlberechtigen in Hemmingen nicht einlassen. Jan Dingeldey (CDU) räumte am Wahlabend ein, das deutliche Ergebnis, also die absolute Mehrheit, habe ihn selbst überrascht. Doch die CDU war als Erste am Start: Sie präsentierte ihren Bewerber exakt sechs Monate vor der Kommunalwahl. Nun ging sie als Erste ins Ziel.

Hemmingen hat aus mehreren Gründen einen besonderen Wahlkampf um das Bürgermeisteramt hinter sich. Es ging schließlich um die Frage, wer den dienstältesten Bürgermeister in der Region Hannover beerbt. Claus Schacht (SPD) ist seit 1997 Verwaltungschef. In dem Jahr war das Oderhochwasser und Lady Diana starb – ja, so lange ist das schon her.

Respektvoller Wahlkampf in Hemmingen

Besonders aber auch, weil es ein respektvoller Wahlkampf war. Das hat sich noch einmal beim HAZ/NP-Wahlforum bekräftigt: Dort war niemand auf Angriff gebürstet, die Bewerber wollten sich weitgehend gegenseitig in Ruhe lassen.

Es war auch der digitalste Wahlkampf bisher. Alle Kandidaten nutzten die Klaviatur der sozialen Kanäle – mal mehr, mal weniger. Das war der Pandemie geschuldet, aber das hätte es schließlich auch ohne Corona gegeben.

Schwieriger Wahlkampf in einer Pandemie

Seltsam allerdings: Die zuletzt vier Kandidaten – Einzelbewerber Veikko Harder kam erst später dazu – sind sich öffentlich nie begegnet. Und zu dritt gab es nur zwei öffentliche Termine: beim Mausoleumsverein und beim HAZ/NP-Wahlforum. Das lag unter anderem an den abgesagten oder verschobenen Veranstaltungen wie Feste und Jahresversammlungen. Gerade für neue Gesichter wie Katja Schröder war es deshalb schwerer für sich zu werben.

Schröder wohnt in Hannover, und genau dies trug ebenfalls zu dem besonderen Wahlkampf bei: Da kommt jemand mit einem ungetrübten Blick von außen. Dingeldey als Arnumer ist bekannter und verwurzelter, Jürgen Grambeck als Ohlendorfer aber auch. Die Frage war: Werden es die Wählerinnen und Wähler honorieren, wenn Grambeck ein zweites Mal für das Bürgermeisteramt antritt? Etwa zehn Prozent liegen zwischen ihm und Katja Schröder.

Ein junger Bürgermeister im Rathaus

Mit dem Einzelbewerber Veikko Harder wurde die Kandidatenrunde erst Ende Juli unerwartet größer. Der Kaufmann, der in Hemmingen-Westerfeld wohnt und an der Schmiedestraße in Hannover ein Modegeschäft betreibt, zielte mit seiner Bewerbung indes wohl eher auf Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay, über den er sich als Händler aus mehreren Gründen ärgerte. Man reibt sich die Augen, was Kandidaten manchmal antreibt.

Und nun? Jetzt steht Hemmingen eine besondere Zeit hervor: Der junge Bürgermeister hat sich viel vorgenommen und Schachts Fußstapfen sind groß. Deshalb reicht es für Dingeldey nicht gut zu sein, er muss besonders gut sein.

Von Andreas Zimmer