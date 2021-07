Hemmingen

Wer jemals in Hemmingen eine Wohnung oder ein Haus zur Miete oder zum Kauf gesucht hat, kennt das Problem: Der Wohnraum ist knapp. Das liegt auch daran, dass Hemmingen flächenmäßig die kleinste Kommune in der Region Hannover ist. Wie wollen die Parteien das Thema Wohnen angehen? Wir haben sie gefragt. Hier sind die Antworten:

Das sagt die SPD:

Als erstes Projekt steht die sogenannte Fläche 60 (an der alten B 3 gegenüber der geplanten Stadtbahn-Endhaltestelle in Hemmingen-Westerfeld, Anm. d. Red.) an, für die bereits erste Planungen im Stadtrat vorgestellt wurden. Uns ist besonders wichtig, bezahlbaren Wohnraum für Familien mit mittleren Einkommen zu schaffen. Ebenso im Fokus stehen für uns kleinere, bezahlbare Wohnungen, damit Seniorinnen und Senioren, die sich räumlich verkleinern wollen, eine Möglichkeit bekommen, in der Stadt Hemmingen ihren Lebensabend zu verbringen. Dadurch werden auch wieder größere Wohnungen und Häuser für junge Familien frei, ohne neue Flächen verbrauchen zu müssen.

Das sagt die CDU:

Hemmingen ist die flächenmäßig kleinste Kommune der Region. Bei weiterer Ortsentwicklung soll der Charakter Hemmingens erhalten bleiben. Für neue Wohnquartiere eignet sich die Fläche gegenüber der geplanten Endhaltestelle in Hemmingen-Westerfeld sowie das Gebiet Arnum-West. In den kleinen Ortsteilen gibt es Erweiterungsmöglichkeiten in geringem Umfang. Die Bebauung muss sich stets einfügen und ein gesunder Mix aller Wohnformen von preisgünstig bis hochwertig sein. Verdichteten Wohnraum in Hochhäusern lehnen wir ab.

Das sagt die DUH:

Vorrangig in Hemmingen-Westerfeld und Arnum unter Beachten der vorhandenen Infrastruktur. Andere Ortsteile in verträglichem Maß zum bestehenden Ortsbild bebauen. Rückseitige und verdichtete Bebauung baurechtlich ermöglichen. ISEK-Broschüren (Integriertes Stadtentwicklungskonzept, Anm. d. Red.) zeigen Möglichkeiten auf, wo Bebauungen möglich wären. Die Stadt Hemmingen selbst verfügt nicht über Grundstücke in diesen Flächen. Erforderlicher Wohnraum wäre durch sozialen Wohnungsbau bei gleichzeitig langfristig bezahlbaren Mieten zu verwirklichen.

Das sagen die Grünen:

Guter neuer Wohnraum entsteht durch Nachverdichtung im Bestand, da damit weniger Eingriffe in Natur und Landschaft verbunden sind. Mit der neuen Stadtbahn eröffnen sich jedoch neue Entwicklungspotenziale für Wohnen und Arbeiten. Das geplante neue Baugebiet Buchholzfeld an der Stadtbahn-Endhaltestelle bietet hervorragende Rahmenbedingungen für eine exemplarische nachhaltige Siedlungsentwicklung in verdichteter und flächensparender Bauweise. Dies ist ein Entwicklungsschwerpunkt in den folgenden Jahren.

Das sagt die FDP:

Wir Freie Demokraten stehen zusätzlichen, neuen Baugebieten für Wohnhäuser (u. a. bezahlbarer und seniorengerechter Wohnraum) und Gewerbegebieten offen gegenüber. Dabei sollte Innenentwicklung vor Außenentwicklung gehen, d. h. Bebauung von Baulücken, Brachen und Inanspruchnahme von Nutzungsreserven auf vorhandenen Flächen. Jede gute Idee sollte offen verfolgt werden.

