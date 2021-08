Hemmingen

Die Arbeiten an der Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen-Westerfeld ist im Gange. Ende 2023 soll sie erstmals fahren. Zurzeit prüft die Region Hannover auch eine mögliche Verlängerung nach Arnum. Was sagen die Parteien zum Thema Bus und Bahn? Wir haben sie gefragt, hier sind ihre Antworten.

Das sagt die SPD:

Mit der Anbindung Hemmingens an das Stadtbahnnetz gibt es die Möglichkeit, den ÖPNV neu aufzustellen. Damit die Stadtbahnnutzung für alle Hemminger*innen attraktiv ist, brauchen wir eine gute Anbindung für die Stadtteile. Das soll über ein Ringbus- oder Rufbussystem wie Sprinti erfolgen. Sollte es mit der Region nicht möglich sein, werden wir uns für die Einrichtung eines Stadtbusses einsetzen. Eine Erweiterung der Stadtbahn nach Arnum muss unter Einbeziehung der Bevölkerung untersucht werden.

Das sagt die CDU:

Die Stadtbahn nach Hemmingen-Westerfeld bietet große Chancen. Alle Ortsteile müssen mit einem Ringbus und den bestehenden Buslinien an die Stadtbahn angeschlossen werden, sodass die Busverbindungen in allen Ortsteilen spürbar besser werden. Arnum-West soll einen ÖPNV-Anschluss erhalten. Eine mögliche Verlängerung der Stadtbahn soll in enger Abstimmung mit der betroffenen Bevölkerung geprüft werden. Alternativen wie autonom fahrende Busse gilt es ebenfalls in den Blick zu nehmen.

Das sagt die DUH:

An der Straßenbahn-Endhaltestelle wird voraussichtlich ein „Zentraler Busbahnhof“ entstehen. Ein Ringbussystem, alle Ortsteile verbindend, wäre sinnvoll. Über ein Rufbussystem, wie es bereits in anderen Flächenkommunen besteht, wäre zu entscheiden. Eine Verlängerung der Straßenbahn nach Arnum sollte intensiv und wohlwollend geprüft und nach Möglichkeit auch realisiert werden.

Das sagen die Bündnisgrünen:

Die neue Stadtbahnendhaltestelle in Hemmingen-Westerfeld muss in ein innovatives Verkehrskonzept für die gesamte Stadt mit einer guten und sicheren Erreichbarkeit aus allen Ortsteilen eingebunden sein. Insbesondere der Westen Arnums ist bisher nicht gut durch den öffentlichen Personennahverkehr erschlossen. Mittelfristig bietet hier die Verlängerung der Stadtbahn eine interessante Perspektive. Bis dahin sollte die Stadt sich dafür einsetzen, hier eine Anbindung an das Busnetz zu erreichen.

Das sagt die FDP:

Wir Freie Demokraten setzen uns für die Ausweitung des Sprinti-Pilotprojektes ein. Außerdem sollte eine Busringlinie, die alle Ortsteile Hemmingens im Taktverkehr mit der Straßenbahnendhaltestelle in Hemmingen-Westerfeld oder mit der Straßenbahnhaltestelle in Hannover-Wülfel verbindet, eingerichtet werden. Zusätzlich muss nach Verlängerung der Straßenbahn bis nach Arnum das Nahverkehrskonzept generell überarbeitet werden.

Das sagt die Linke:

Die Anbindung der kleineren Ortsteile muss verbessert werden. Diese sind heute nicht ausreichend an den ÖPNV angeschlossen. Taktungen von 60 Minuten an Werktagen und oft nur 120 Minuten am Wochenende sind deutlich zu schlecht. Deshalb muss das Konzept einer Ringbuslinie, die alle Ortsteile mit dem Endpunkt der Stadtbahn verbindet, unbedingt umgesetzt werden. Ohne bessere ÖPNV-Anbindung ist in einigen Ortsteilen ein Leben ohne Auto fast unmöglich. Mit Blick auf den Klimawandel ist das kein hinnehmbarer Zustand.

