Hemmingen

Digitalisierung ist nicht nur in den Schulen in Hemmingen ein großes Thema. Was passiert in Gegenden, die keine Breitbandversorgung bekommen? Soll es auf öffentlichen Plätzen WLAN geben? Wie digital soll das Rathaus sein? Wir haben die Parteien gefragt. Hier sind ihre Antworten.

Das meint die SPD:

Wir werden im gesamten Stadtgebiet für einen Glasfaserausbau sorgen. Dort, wo die Anbindung durch die Anbieter nicht erfolgt, muss die Stadt Hemmingen tätig werden. Wir werden Bildungsmöglichkeiten für Menschen mit wenig EDV-Erfahrung weiter unterstützen und initiieren, z. B.: Jung hilft Alt, Hilfen für Zugewanderte. Niemand darf vom digitalen Fortschritt abgehängt werden.

Das meint die CDU:

Verwaltung sowie Bürgerservice müssen digitalisiert und modernisiert sowie der Internetauftritt der Stadt Hemmingen verbessert werden. Die Stadt muss zudem in sozialen Medien kommunizieren. In den nächsten Jahren sollen alle Behördengänge, sofern gesetzlich zulässig, auch digital möglich sein. Antragsformulare sollen direkt über die Homepage editierbar sein und dort eingereicht werden können. Bürgertipps und das Beschwerdemanagement sollen in eine Hemminger App integrierbar sein.

Das meinen die Unabhängigen Hemminger (DUH):

Schnelle Digitalverkabelung in allen Ortsteilen für geschäftliches und privates Nutzen. Falls technisch nicht möglich, sollten Funkverbindungen eingerichtet werden.

Das meinen die Grünen:

Die Stadt sollte möglichst in allen Stadtteilen, in allen öffentlichen Gebäuden und an möglichst vielen öffentlichen Plätzen ein kostenfreies WLAN für Bürger*innen bereitstellen. Sie soll im Rahmen ihrer Möglichkeiten den Ausbau von digitaler Infrastruktur (moderne Glasfasernetze und 4G/5G Mobilfunk) unterstützen. Die Stadt Hemmingen sollte sich um Fördermittel für digitale Sharing-und Mobilitätskonzepte bemühen und entsprechende Pilotprojekte mit geeigneten Anbietern umsetzen.

Das meint die FDP:

Eine digitale Kindergartenplatzvergabe mit Onlineanmeldung in der Stadt Hemmingen wäre ein großer Fortschritt. Das Familienservicebüro muss gestärkt werden, um auch wirkliche Service-Mehrwerte für die Familien zu bringen. Verwaltungs- und Ratsdokumente könnten mittels Newsletter an interessierte Bürgerinnen und Bürger verteilt werden. Eine Kommunikationsstrategie mittels sozialer Medien ist neu zu entwickeln.

Das meint die Linke:

Da der Bürgerservice der Stadt auf Rathaus und Bürgerbüro Arnum konzentriert ist, sollten möglichst viele Behördengänge digital ermöglicht werden – ohne weniger Internetaffine zu benachteiligen. Es müssen auch die negativen Folgen der Digitalisierung im Blick sein: Soziale Medien sind aus dem Leben von Kindern und Jugendlichen nicht mehr wegzudenken. Der Umgang damit und Probleme wie Cyber-Mobbing müssen thematisiert werden – mit Angeboten für alle Zielgruppen, Kinder, Eltern, Beschäftigte in Schulen und anderen Einrichtungen.

Von Andreas Zimmer