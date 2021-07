Hemmingen/Hannover

Diese Personalie kam überraschend: Es gibt einen vierten Bewerber bei der Bürgermeisterwahl in Hemmingen. Es ist Veikko Harder, der als Einzelkandidat antritt. Der Name wurde am Mittwochabend in der ersten Sitzung des Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahl im September bekannt. Eine weitere Neuigkeit: Die Linke tritt erstmals für den Rat der Stadt an. Die Partei schickt Daniel Josten ins Rennen.

Die Entscheidung, als Bürgermeisterkandidat anzutreten, sei vor wenigen Wochen gereift, sagte Veikko Harder im Gespräch mit dieser Zeitung. Der Name sollte aber erst am Mittwochabend öffentlich bekannt werden, auch um eine höhere Aufmerksamkeit zu erzielen. Der 54-jährige Kaufmann, der seit 1972 in Hemmingen-Westerfeld wohnt und an der Schmiedestraße in Hannover das Modegeschäft „Picaldi“ betreibt, möchte sich einer „neuen Herausforderung“ stellen – und zu gern auf Augenhöhe auf Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay treffen , über den er sich als Händler aus mehreren Gründen ärgere.

Veikko Harder will Stadtverwaltung leiten

Harder kündigte an, wenn er gewählt werde, wolle er die Stadtverwaltung „in der Tradition von Bürgermeister Claus Schacht führen“. Das bedeute, vergleichsweise unspektakulär, aber sehr effizient. Eine der vorrangigen Aufgaben in Hemmingen seien die Eröffnung einer Erdgas-Tankstelle und Solardächer auf so vielen privaten und öffentlichen Gebäuden wie möglich.

So wird der Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl in Hemmingen aussehen. Quelle: Andreas Zimmer

Vater Günter Harder gründete DUH

Der Name Harder ist in Hemmingen nicht unbekannt. Sein Vater Günter Harder war mehr als 30 Jahre kommunalpolitisch tätig und hat dafür die Ehrennadel der Stadt in Gold erhalten. Er starb 2016. Der vierfache Vater hatte Die Unabhängigen Hemminger (DUH) gegründet. Auch Veikko Harder war ein Gründungsmitglied. Günter Harder war zuletzt für die Wählergemeinschaft Bürger für Hemmingen (BfH) im Rat.

Daniel Josten will für Die Linke in den Rat

Mit dem Arnumer Daniel Josten tritt Die Linke bei der Kommunalwahl erstmals für den Rat der Stadt an. „Damit wird die Auswahl für die Hemmingerinnen und Hemminger größer und der nächste Rat hoffentlich ein bisschen bunter“, sagte Josten. Sein politischer Schwerpunkt liegt vor allem bei der Daseinsvorsorge. „Die Corona-Krise sorgt für finanzielle Probleme in vielen kommunalen Haushalten. Das darf aber nicht dazu führen, dass wichtige Institutionen wie Schwimmbäder, Musikschulen aber beispielsweise auch Sportvereine vom Rotstift bedroht werden.“ Daneben stehen Klima- und Hochwasserschutz, der Öffentliche Personennahverkehr und die Stadtentwicklung auf seinem Programm.

Daniel Josten (links) will für Die Linken in den Rat. Das Bild zeigt ihn mit seinem Vater Karl-Heinz Josten. Quelle: Stephanie Zerm (Archiv)

Josten ist in Hemmingen aufgewachsen und zur Schule gegangen. Zu seinen ersten politischen Aktivitäten gehörte vor mehr als 20 Jahren die Teilnahme an der Gründung des ersten Hemminger Jugendparlaments. Nach mehreren Jahren Mitarbeit in der SPD trat er 2007 im Zuge der Neugründung in die Partei Die Linke ein. Er ist seit Jahren in Initiativen und Vereinen in der Stadt aktiv, darunter in der Freibadinitiative Arnum. Seit sieben Jahren leitet er das Büro der Linken in Hannover.

Debüt: Der Gemeindewahlausschuss für die Wahl 2021 tagt erstmals im Ratssaal. Quelle: Andreas Zimmer

Wahlausschuss beschließt Vorschläge für Rat und Bürgermeister

Der Gemeindewahlausschuss hat die Vorschläge für die Bürgermeister- und die Ratswahl am Mittwochabend jeweils einstimmig beschlossen. Als Bürgermeister kandidieren auch Katja Schröder (SPD), Jan Dingeldey (CDU) und Jürgen Grambeck (Bündnisgrüne).

Für den Rat hat die SPD 17 Kandidaten benannt, die CDU 19, die DUH vier, die Bündnisgrünen 21, die FDP sieben, die Linke einen Bewerber und die Basisdemokratische Partei eine Kandidatin.

Von Andreas Zimmer