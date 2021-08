Hemmingen

Bei der Digitalisierung der Stadtverwaltung Hemmingen wird sich in den nächsten Monaten eine Menge bewegen. Der Grund hierfür ist das sogenannte Onlinezugangsgesetz. Denn bis zum 31. Dezember 2022 muss die Stadt bestimmte Verwaltungsleistungen elektronisch über entsprechende Portale anbieten. Auch die Website der Stadt wird dann barrierefrei sein. Wie lässt sich der Bürgerservice der Stadtverwaltung verbessern? Das haben wir die Parteien gefragt. Hier sind ihre Antworten.

Das sagt die SPD:

„Wir wollen die Digitalisierung der Verwaltung weiter vorantreiben. Anträge, Pässe, Bescheinigungen müssen in Zukunft digital möglich sein. Die persönliche Ansprache ist uns weiterhin sehr wichtig, die Digitalisierung wird die Betreuung im Bürgerbüro nicht ersetzen. Zusätzlich und insbesondere für nicht mobile und nicht interneterfahrene Hemmingerinnen und Hemminger soll die Stadtverwaltung mit Bürgerkoffern ausgestattet werden. So kann auch diese Bevölkerungsgruppe ihre Amtsgeschäfte schnell und bequem zu Hause erledigen.“

Das sagt die CDU:

„Die Stadt Hemmingen muss sich stets als Dienstleister für die Menschen vor Ort verstehen. Alle Verwaltungsverfahren mit Bürgerkontakt gilt es konsequent zu digitalisieren und mehrsprachig anzubieten. Zudem muss die Verwaltung regelmäßig in den kleinen Ortsteilen Sprechstunden und Bürgerservice anbieten. Die Kommunikation zu bevorstehenden Projekten soll weiter ausgebaut werden. Die Homepage muss modernisiert und barrierefrei werden.“

Das sagt die DUH:

„Durch den von der DUH beantragten und nun vorhandenen Bürgerkoffer ist bereits eine Verbesserung des Bürgerservices erfolgt.“

Das sagen die Bündnisgrünen:

„Digitalisierung, Formulare abschaffen. Sämtliche Serviceangebote der Stadt sollen, ergänzend zum Vor-Ort-Termin, auch einfach und barrierearm über das Internet nutzbar sein. Anstelle von umständlichen PDF oder Papierformularen sollen moderne und intuitiv bedienbare Internetseiten bereitgestellt werden. Den Mitarbeitenden der Verwaltung sowie den Schulen müssen moderne Hard- und Software zur Verfügung gestellt und entsprechende Schulungsangebote etabliert werden.“

Das sagt die FDP:

„Die Stadt Hemmingen sollte Vorreiter im Rahmen von Digitalisierungsprojekten der Verwaltung werden. Angefangen bei der Digitalkamera für das Personalausweisfoto über die elektronische Antragsstellung in Verwaltungsverfahren bis hin zu Videosprechstunden bei Bürgerfragen sollte die Verwaltung die digitalen Möglichkeiten nutzen.“

Das sagt die Linke:

„Wer einmal in Hannover einen Termin beim Bürgeramt brauchte, weiß, dass der Service in Hemmingen deutlich besser ist als in der Nachbarkommune. Verbesserungsmöglichkeiten gibt es vor allem im digitalen Bereich. Das Informations- und Serviceangebot im Internet ist ausbaubar, hier sind andere Kommunen teilweise weiter. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass durch digitale Angebote die Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung nicht mehr, sondern weniger Arbeitsbelastung haben.“

