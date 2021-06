Hemmingen

Bei den Unabhängigen Hemmingern (DUH) steht ein Wechsel in der Fraktion hervor. Drei der fünf Ratsmitglieder treten bei der Kommunalwahl im September nicht wieder an: Fraktionsvorsitzender Wolf Hatje aus Harkenbleck, Vize Holger Falke aus Hemmingen-Westerfeld und Ratsmitglied Bernd Filax aus Arnum. Hatje zum Beispiel hatte bereits im Vorfeld erläutert, er habe in seinem Leben immer wieder Zeitblöcke gehabt, in denen er sich zehn Jahre lang für etwas engagiert habe. Diese zehn Jahre im Rat, davon fünf Jahre als Fraktionschef, seien nun um.

Doch die Mitgliederversammlung der DUH am Dienstagabend zeigte, dass die Nachfolger in den Startlöchern stehen. Die Mitglieder haben Andreas Heitland auf den ersten Platz der Kandidatenliste für den Rat der Stadt gewählt. Heitland ist bisher noch nicht groß bei der DUH in Erscheinung getreten, wohnt aber auch erst seit etwa zwei Jahren in Hemmingen-Westerfeld. Den Listenplatz zwei belegt Kathrin Heise aus Devese, gefolgt von Barbara Wojtczak aus Hemmingen-Westerfeld. Beide sind bereits Ratsfrauen. Die Liste der Kandidaten im Alter zwischen etwa 45 und 65 Jahren schließt Thomas Höwelkröger aus Harkenbleck. Alle Kandidaten wurden einstimmig gewählt.

Kathrin Heise Quelle: DUH

DUH hofft auf zweistelliges Wahlergebnis

Wer den Fraktionsvorsitz übernimmt, will die DUH nach der Wahl im September klären. Kathrin Heise, sie ist Vorsitzende des Vereins der DUH, erläuterte im Gespräch mit dieser Zeitung, die Unabhängigen hätten auch mit vielen jüngeren Hemmingern und Hemmingerinnen Gespräche geführt, ob diese kandidieren möchten. Aber diese seien meist beruflich und familiär zu sehr eingespannt, als das sie mit dem Ratsmandat noch ein Ehrenamt übernehmen könnten.

Heise sagte, die Unabhängigen hoffen auf ein zweistelliges Ergebnis. Bei der Wahl 2016 hatte die DUH mit 18,3 Prozent ihr bestes Ergebnis seit der Vereinsgründung 1987 und damit fünf Ratssitze geholt. Sie ist nach SPD und CDU die drittstärkste Fraktion im Rat. Allein Wolf Hatje konnte das drittbeste Ergebnis der Kandidaten aller Parteien und anderer Bewerber im gesamten Stadtgebiet auf sich vereinigen.

Fast jeden Monat Programm bei den Unabhängigen

Bis zum Jahresende plant die DUH nahezu jeden Monat mindestens eine Aktion, an der auch Gäste teilnehmen können. Im Laufe des Julis wollen die Unabhängigen die vernachlässigten Pflanzkübel an der Sundernstraße in Hemmingen-Westerfeld mit Lavendel bepflanzen und sich am 23. Juli mit einer Schnitzeljagd im Bürgerholz am Ferienpass beteiligen. Beim Sommerfest am 7. August führt eine Radtour zur Kornbrennerei in Wennigsen-Bredenback. Für den 12. September steht eine Wahlparty in Privaträumen im Kalender. Grünkohl essen die Mitglieder und Gäste am 6. November nach einer Wanderung zum Restaurant Kückenmühle in Ihme-Roloven. Das Jahr lassen sie am 10. Dezember mit einer Nikolausparty in Privaträumen ausklingen.

Für die Versammlung am Dienstagabend musste die DUH in die Mehrzweckhalle des SC Hemmingen-Westerfeld ausweichen. Geplant war eigentlich, dass sich die Mitglieder in der SC-Vereinsgaststätte Zum Storchennest auf dem Gelände an der Hohen Bünte treffen. Doch als dafür vor vier Wochen die Einladung verschickt worden sei, war Heise zufolge noch nicht absehbar gewesen, dass genau an dem Abend das EM-Spiel Deutschland gegen England sein werde. Mit rund zehn Teilnehmern und Teilnehmerinnen fiel die Runde denn auch kleiner aus als erwartet, aber es sei immerhin die erste Zusammenkunft in Präsenz nach der Corona-Pause gewesen, betont Heise. Die letzte war im August 2020 beim Sommerfest mit der Radtour nach Wennigsen.

Von Andreas Zimmer