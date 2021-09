Der heutige Wahlsonntag ist ein besonderer: Claus Schacht (SPD), Bürgermeister in Hemmingen und dienstältester Bürgermeister in der Region Hannover, hat für die Kommunalwahl nicht wieder kandidiert. Er geht in Pension. Seit 1997 ist er Verwaltungschef in Hemmingen. Wer wird sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin?