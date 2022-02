Hemmingen-Westerfeld

Das ist bisher noch nie vorgekommen: Das Kulturzentrum bauhof hat den für Freitagabend, 4. Februar, geplanten Auftritt des Musikkabarettisten Sebastian Krämer abgesagt, weil der 46-Jährige nicht in Hemmingen bei Hannover, sondern in das rund 500 Kilometer entfernte Hemmingen in Baden-Württemberg gefahren ist. Bisher sei das in der mittlerweile 22-jährigen Geschichte der Einrichtung noch nie vorgekommen, sagte Sprecherin Ingrid von Drathen. „Wir hatten immer schon befürchtet, dass es irgendwann mal passiert. Jetzt war es soweit.“

Das bauhof-Team wird jetzt alle Gäste – soweit möglich – noch telefonisch oder per Mail informieren. Der Vorsitzende Klaus Grupe wird aber auch um 20 Uhr im bauhof sein und die Gäste empfangen, die vorher nicht mehr erreicht werden konnten. „Dann gibt es ein freies Getränk. Und vielleicht ergibt sich noch das ein oder andere Gespräch und Klaus Grupe erzählt etwas über den bauhof oder die Geschichte der zwei Hemmingen“, sagt von Drathen augenzwinkernd. Sie hatte das Kulturzentrum für die Veranstaltung schon entsprechend im Innenraum geschmückt.

Wegen Corona fallen Veranstaltungen im bauhof aus

Das Geld bekommen die 25 erwarteten Gäste zurück. Für den bauhof ist die Absage schade, da in der Corona-Zeit ohnehin viele Veranstaltungen abgesagt werden müssen. Auch der geplante Auftritt von Sängerin Cleo gemeinsam mit Jazz-Musiker Jan Luley am 11. Februar entfällt.

Von Tobias Lehmann