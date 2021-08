Hemmingen

Die Hemminger Kulturroute wird es auch im September in diesem Jahr geben, aber – das ist neu – an zwei Tagen. Nicht wegen Corona, um das Besucherinteresse besser steuern zu können, wie man vermuten könnte, sondern wegen der Kommunalwahl.

In den vergangenen Jahren sind der Regionsentdeckertag und der deutschlandweite Tag des offenen Denkmals auf einen Sonntag gefallen. Wegen der Kommunalwahl 2021 am 12. September zieht die Region den Entdeckertag um eine Woche vor auf den 5. September. Der Tag des offenen Denkmals ist immer am zweiten Sonntag im September, dieses Jahr also am 12. September.

Kulturroute in Hemmingen am Entdecker- und Denkmalstag

Die Route in Hemmingen bleibt an beiden Tagen gleich mit einer Ausnahme in Wilkenburg. Konzerte vor und in der dortigen St.-Vitus-Kirche werden nur am 5. September angeboten. Die Prima Vista Brass Band spielt ab 12 Uhr. Das Konzert auf der frisch sanierten Orgel beginnt um 16 Uhr. Führungen beginnen um 13, 15 und 17 Uhr. Der Eintritt ist jeweils frei, für alle Angebote sind Anmeldungen auf entdeckertag.de notwendig.

Wie in den Vorjahren gibt es bei der Kulturroute in jedem der sieben Hemminger Stadtteile Programm, allerdings zu unterschiedlichen Öffnungszeiten. „Dann treffen die Besucher auf fachkundige Personen, die für Fragen und Erläuterungen zur Verfügung stehen“, erläutert Koordinator Reinhard Schütze vom Mausoleumsverein. Details sind den Faltblättern zu entnehmen, für deren Herstellung die Stadt einen Zuschuss gegeben hat und die im Rathaus und in etlichen Geschäften ausliegen, und im Internet auf mausoleumsverein.de.

Oldtimersammlung in Ohlendorf ist zu sehen

An beiden Sonntagen sind die Kapellen in Arnum, Devese, Harkenbleck und im alten Dorf in Hemmingen-Westerfeld geöffnet sowie die Arnumer Friedenskirche, die Hiddestorfer Nikolaikirche und die Wilkenburger St.-Vitus-Kirche. Interessierte können aber auch die Oldtimersammlung von Bernd Filax in Ohlendorf besichtigen, sonst nur auf Anfrage zugänglich, und das Mausoleum im Sundern sowie die ausgelagerte Mausoleumstür in der Friedhofskapelle in Hemmingen-Westerfeld. Diese Kapelle ist sonst nur zu Trauerfeiern geöffnet.

Von Andreas Zimmer