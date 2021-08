Kulturzentrum bauhof bietet wieder Auftritte in Hemmingen an

Hemmingen

Das Kulturzentrum bauhof kehrt nach der vor allem im Park der Sinne in Laatzen ausgerichteten Open-Air-Saison wieder nach Hemmingen zurück. Erstmals sind nach der langen Corona-Pause wieder Indoor-Veranstaltungen geplant. Im September werden drei Auftritte in der KGS Hemmingen und einer im Strandbad ausgerichtet. Zudem gibt es die für dieses Jahr letzten beiden Veranstaltungen im Park der Sinne. In der KGS werden Thomas Nicolai und „BlöZinger“ die Auftritte nachholen, die bereits für das vergangene Jahr geplant waren, aber wegen der Pandemie ausfallen mussten. Zudem präsentieren „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ dort ihr neues Programm „Nummerschieben“.

Zirkuswagen dient als Bühne

Als Besonderheit kündigt Sprecherin Ingrid von Drathen den Auftritt der Künstlergruppe La Poesia im Strandbad Hemmingen an. Zentrales Herzstück der Veranstaltung ist ein nostalgisch gestalteter Zirkuswagen, der gleichzeitig als Bühne und als attraktive Kulisse dient. „Einem alten Wandertheater gleich werden dort fünf Künstlerinnen und Künstler ein Programm aus einer Mischung aus Theater, Akrobatik und Musik darbieten. Theater im öffentlichen Raum ist für uns ein vollkommen neues Genre“, sagt von Drathen.

Das Konzert der Band Sistergold am Sonntag, 19. September, um 17 Uhr im Park der Sinne ist bereits ausverkauft. Für alle weiteren Auftritte gibt es noch Karten. Diese können online auf der Seite www.bauhofkultur.de bestellt werden.

Alix Dudel, Freitag, 3. September, 18 Uhr, Park der Sinne: Mit ihrer samtweichen und tiefen Stimme erweckt Alix Dudel große Sängerinnen der Vergangenheit wieder zum Leben. Sie interpretiert unter anderem Stücke von Hildegard Knef, Greta Keller und Kate Kühl. Dabei wandelt sie leichtfüßig zwischen Chanson und Jazz. In ihrem aktuellen Programm hat sie auch Texte voll bitterbösem Sprachwitz von Künstlern wie Georg Kreisler oder Friedhelm Kändler neu vertont. Begleitet wird Dudel von dem Gitarristen Sebastian Albert, dessen musikalische Wurzeln sowohl aus der Klassik wie auch aus dem Rock kommen. Die Veranstaltung kostet 22 Euro, ermäßigt 18 Euro.

Thomas Nicolai bietet Best-of-Programm

Thomas Nicolai, Freitag, 10. September, 20 Uhr, KGS Hemmingen: Der Kabarettist und selbst ernannte Multi-Tasking-Entertainer Thomas Nicolai präsentiert ein Best-of seiner bisherigen Programme. Der Allround-Comedian schlüpft in seinem Auftritt mit dem Titel „Mit alles! Extrascharf!“ noch einmal in seine beliebtesten Rollen wie Herbert Grönemeyer oder Klaus Kinski. Für die musikalische Würze sorgt Klang-Chamäleon Robert Neumann, der sich im Jazz ebenso wohl fühlt wie im Funk, Pop oder Salsa. Nicolai verspricht neben dem Best-of auch noch die eine oder andere Überraschung. Die von der Region Hannover geförderte Veranstaltung kostet 22 Euro, ermäßigt 18 Euro.

„BlöZinger“, Donnerstag, 16. September, 20 Uhr, KGS Hemmingen: Die in Wien lebenden Kabarettisten, Robert Blöchl und Roland Penzinger, haben sich 2001 kennengelernt. Seit 2004 arbeiten sie als Duo „BlöZinger“ zusammen. Das mehrfach ausgezeichnete Duo präsentiert mit bitterbösem Humor komplexe Szenarien von aberwitziger Komik. Ihr aktuelles Stück „bis morgen“ spielt in einem Altersheim und widmet sich den Ängsten, Problemen, aber auch Freuden des Älterwerdens. Das Duo tritt erstmals in Hemmingen auf. Die von der Region Hannover geförderte Veranstaltung kostet 22 Euro, ermäßigt 18 Euro.

Müller und Eymess sind auch ein reales Liebespaar

„Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“, Sonnabend, 18. September, 20 Uhr, KGS Hemmingen: Das Musikkabarett-Duo „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ ist seit zehn Jahren auf den deutschen Kleinkunstbühnen unterwegs. Friedolin Müller und Wiebke Eymess sind sowohl ein reales Liebespaar wie auch ein fiktives auf der Bühne. Und sie müssen dem Titel des aktuellen Best-of-Programms nach „Nummerschieben“. Das liegt daran, dass sie sich nicht einigen konnten, welche Sketche aus den vergangenen zehn Jahren noch einmal auf die Bühne gebracht werden sollten. Gleichzeitig sollen aber auch bisher nicht umgesetzte Ideen aus dem Giftschrank präsentiert werden. Die Veranstaltung kostet 22 Euro, ermäßigt 18 Euro.

„Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ präsentieren ein Best-of. Quelle: Enrico Meyer

La Poesia, Sonnabend, 25. September, Strandbad Hemmingen, 17 Uhr: „Mit geschmeidiger Akrobatik, rattenscharfer Musik, einer guten Portion Humor und hinreißender Poesie“ wollen die fünf Künstler der Gruppe La Poesia die Gäste in eine magische Welt entführen. Das Besondere: Sie haben einen alten Zirkuswagen als Kulisse dabei. Das erste Programm des noch jungen Künstlerkollektivs trägt den Titel „Erwachen“ und erzählt von den großen Geschichten des Alltags und den kleinen Beobachtungen des Lebens. Die Besucher und Besucherinnen dürfen sich auf eine Mischung aus Artistik, Theater und Musik im Stil des zeitgenössischen Cirque Nouveau freuen. Ziel des mobilen Freilichttheaters ist es auch, der Kultur neue Spielräume zu eröffnen. Der Eintritt für diese Veranstaltung ist frei. Spenden sind willkommen.

Von Tobias Lehmann