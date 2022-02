Ohlendorf

Ob Malerei, Skulptur oder Relief: Mit mehr als 60 Arbeiten, die in den vergangenen 25 Jahren entstanden sind, präsentiert sich der Künstler Michael Schwach seit Dienstag, 1. Februar, im Galerie-Café Webstuhl in Ohlendorf. Bis Ende Juni 2022 lässt der gebürtige Osnabrücker und heute in der Calenberger Neustadt in Hannover lebende Künstler die Betrachter teilhaben an seiner kreativen Gefühlswelt. „Meine Bilder, Skulpturen und Reliefs sind Ausdruck innerer Empfindungen“, sagt er. „Die Wahrnehmung und Beobachtung sind Begleiter meiner künstlerischen Arbeit.“

Michael Schwach zeigt Ausstellung „Ella with Flowers“

Dazu gehört auch im Eingangsbereich des Cafés sein durch die US-Jazzsängerin Ella Fitzgerald inspiriertes Werk, das der Ausstellung ihren Namen gibt: „Ella with Flowers“. Mit Swing und poetisch wirft die hier in Acryl auf Leinwand verewigte Ella Fitzgerald den Betrachtern viele bunte Blumen zur Begrüßung entgegen.

Wer alle Räume des Galerie-Cafés durchstreift, findet insgesamt etwa 45 von Michael Schwach in Acrylmalerei, mit Mischtechnik und auch auf handgeschöpftem Büttenpapier gefertigte Werke. Sie sind teils gerahmt oder auf Leinwand und auch schon mal in unüblichen Formaten von 30 mal 150 Zentimeter. Schlagmetall für Blattgoldeffekte und Sand, Spachtel- und Modellmasse sorgen an zahlreichen Arbeiten mit so erzielten Reliefstrukturen und Farbkompositionen für die gewünschten optischen Effekte.

Kunstausstellung im Galerie-Café endet im Juni

„Meine Bilder entstehen im Kontakt mit Traum und Mystik. Die Figuren, Formen und Tiergestalten stehen als Chiffren des menschlichen Daseins“, erläutert der Künstler. Seine Themen sind nach eigener Aussage „die geistige und spirituelle Dimension des Menschen, seine Einordnung im Kosmos und Rückbindung an die jenseitige Welt“. Im Mittelpunkt der Arbeiten stehen für ihn existenzielle menschliche Seelenzustände wie Ruhe und Aufbruch oder Bedrohung und Schutz. „Ich möchte nichts kopieren, sondern mit eigenen Formen und Farbspielen, die sich bilden, immer meine inneren Bilder nach außen tragen“, betont Michael Schwach.

In der Bildsprache inspiriert von Mythen und Märchen zeichnen sich seine etwa 20 ebenso präsentierten Kleinskulpturen optisch durch ihre meist auffälligen Kopfbedeckungen aus. Wie bei einigen seiner Acrylbilder dreht es sich auch bei den Figuren immer wieder um die Themenwelt von Schlafen und Träumen. „Ich habe Spaß daran, auch ins Dreidimensionale zu gehen. Die Skulpturen sind kleine schöne Ergänzungen zu meinen Bildern“, sagt er.

Schwach leitet Kurse im Sternenzelt der Katakombe Wettbergen

Seinem von 1984 bis 1990 dauernden Studium der Bildenden Künste an der Fachhochschule Hannover für Kunst und Medien – mit dem Schwerpunkt Freie Grafik und Malerei – ließ der seit 1991 hauptberuflich tätige Künstler ein Studium an der Akademie für Bildende Kunst in Braunschweig und Galerietätigkeit im Kunsthandel folgen. Seit 2001 ist er Leiter der Kreativkurse im „Sternenzelt“ der Kulturgemeinschaft Katakombe Wettbergen. Künstlerisch inspirieren lässt er sich schon immer gern bei Besuchen in seiner zweiten Wahlheimat Wien.

Zu den eigenen Ausstellungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehört auch ein erstes erfolgreiches Präsentieren seiner Kunst im Galerie-Café Webstuhl im Jahr 2014. In der Arnumer Friedenskirche stellte er 2015 aus, und parallel zur aktuellen Werkschau vom 30. März an bis zum 24. April auch in der Kunstscheune Steinhude Malerei, Kleinplastiken und Reliefbilder, unter dem Titel „Lauf und hol Wasser …“.

Zur Galerie Die Werkschau von Künstler Michael Schwach im Galerie-Café Ohlendorf ist noch bis Juni zu sehen.

„Ich bin sehr produktiv. Die Bilder werden oft ratzfatz in einem Flow fertig.“ Für die Möglichkeit zu deren Präsentation mag er das Galerie-Café Webstuhl: „Das ist toll hier am Waldrand. Der Blick der Gäste geht vom schönen Garten und der Natur hinüber zu meinen Bildern.“

Öffnungszeiten des Galerie-Cafés in Ohlendorf

Die Ausstellung ist bis zum 30. Juni dienstags bis sonntags zwischen 14 und 18 Uhr zu besichtigen. Am Sonntag, 13. Februar, ist der Künstler zwischen 14 und 17 Uhr persönlich dort. Zusätzlich sind Termine für Kunstgespräche mit ihm auch nach Vereinbarung während der Öffnungszeiten des Cafés möglich unter Telefon (05 11) 1 69 94 29 und (01 76) 64 48 08 72 oder per E-Mail an michael.schwach@gmx.net. Der Eintritt ist frei.

Von Torsten Lippelt