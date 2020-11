Laatzen-Mitte

St. Olivers langjähriger Pfarrer Thomas Berkefeld ist am Sonntag in einer feierlichen Vesper von Propst Christian Wirz von seinem Amt entpflichtet worden. Dabei berichtete Wirz von seiner ersten Begegnung mit dem rund sechs Jahre älteren Berkefeld vor knapp 30 Jahren in Rom, wo beide an der Päpstlichen Universität Gregoriana studierten. Damals hatte der junge Berkefeld Wirz ihn auf dem Gepäckträger seines Motorrollers auf eine Fahrt quer durch Rom mitgenommen. „Es war holprig, unbequem und manchmal auch schmerzhaft“, erinnerte sich Wirz. „Aber ich habe nie das Vertrauen in Thomas Berkefeld verloren und mich immer sicher gefühlt – auch, als wir verkehrt herum in eine Einbahnstraße fuhren.“

So wie er damals den Motorroller gesteuert habe, führe Berkefeld auch seine Gemeinden, sagte der Propst. „Ruhig, besonnen und den Menschen zugewandt. Ich habe nie erlebt, dass er die Contenance verloren hat, auch nicht nach dem Genuss eines Bieres.“ Im Gegenteil. „ Thomas Berkefeld ist ein in sich ruhender und mit Gott verbundener Menschenfreund. Und das gibt es nicht so oft.“

Propst Christian Wirz (rechts) erzählt von einer wilden Vespafahrt auf dem Rücksitz von Thomas Berkefelds Vespa vor rund 30 Jahren in Rom. Quelle: Stephanie Zerm

Auch Bürgermeister Jürgen Köhne lobte den scheidenden Pfarrer. „Die Zusammenarbeit war immer sehr angenehm und zielführend.“ Berkefeld sei stets gelassen und menschennah gewesen. „Vielen Dank für die 14 Jahre, die Sie in Laatzen für die Menschen da waren und Brücken gebaut haben“, sagte der Bürgermeister und überreichte Berkefeld ein Buch mit Symbolcharakter, eines über Brücken in Laatzen.

Beitrag zum Frieden in Laatzen geleistet

Der Pastor der St.-Marien-Gemeinde in Grasdorf, Burkhardt Straeck, sprach stellvertretend für die evangelische Kirchenregion Laatzen seinen Dank für eine gelungene ökumenische Zusammenarbeit aus. „Wir haben Sie immer als verlässlichen, auf Ausgleich bedachten Ansprechpartner erlebt“, sagte auch Felizitas Teske, stellvertretende Vorsitzende des Dekanatspastoralrates. „Wir werden deine freundliche und ausgleichende Art vermissen“, bedauerte Gemeindereferentin Martina Teipel.

Pastor Burkhardt Straeck dankt Pfarrer Thomas Berkefelds im Namen der evangelischen Kirchenregion Laatzen für die gute ökumenische Zusammenarbeit. Quelle: Stephanie Zerm

„Ich bin sehr dankbar für die Zeit, die ich hier verbringen durfte“, sagte der von so viel Lob sichtbar gerührte Berkefeld, der Ende November Propst in Duderstadt wird. „Ich habe versucht, einen Beitrag zum gesellschaftlichen Frieden in der Kommune zu leisten“, erklärte er mit Blick auf Bürgermeister Köhne. Daher sei es der Gemeinde auch sehr wichtig gewesen, sich 2015 um eine Willkommenskultur für Geflüchtete zu bemühen.

Berkefelds Nachfolger wird ab April 2021 Thomas Kellner, der zuletzt im bayerischen Freising tätig war. Bis dahin übernimmt Pfarrer Heinrich Plochg von der St.-Joseph-Gemeinde in Hannover-List und -Vahrenwald die Pfarrverwaltung. Wegen der Corona-Richtlinien durfte nur eine begrenzte Besucherzahl mit Mundschutz in die Kirche. Wer keinen Platz mehr abbekommen hatte, konnte die Vesper über Livestream und im Kirchenradio verfolgen. Am Freitag und Sonnabend hatte sich bereits die St.-Oliver-Gemeinde von Berkefeld verabschiedet.

Von Stephanie Zerm