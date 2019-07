Gleidingen

Erst in den vergangenen Woche haben Autoteildiebe in Rethen und Alt-Laatzen zwei hochwertige Autos geöffnet und innen ausgeschlachtet, in der Nacht zu Dienstag nun griffen sie in Gleidingen zu. Aus einem an der Feldstraße geparkten BMW 318d bauten sie das Multimediasystem aus. Aus einem am Messweg ebenfalls zum Parken abgestellten BMW 330d xDrive nahmen sie zusätzlich noch das Lenkrad mitsamt dem darin enthaltenen Airbag mit.

Die Täter seien vermutlich durch Abfangen des Keyless-Go-Signals in die Fahrzeuge gelangt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Zusammen mit den Fällen in Alt-Laatzen und Rethen sind es nun sechs dieser Art innerhalb einer Woche. Nach HAZ-Recherchen verübten die Täter seit Mitte Juni bereits 32 Aufbrüche (Stand: 22. Juli). Die Vorgehensweise ist nahezu immer identisch. Am Montag gab es immerhin zwei Festnahmen.

Die Polizei rät: Schutzhülle für Funkschlüsselkaufen

Die Polizei rät Besitzern zumal von hochwertigen Fahrzeugen, diese möglichst geschützt in einer Garage abzustellen sowie die Fenster mit einer Schutzfolie zu versehen, damit Autoknacker die Scheiben nicht so leicht einschlagen können. Auch eine Alarmanlage ist bei teuren Autos ratsam.

Eine sicherere Methode sei, die Schlüssel in einer Schutzhüllen oder Box aufzubewahren, die es bereits für rund 15 Euro im Handel gibt. „Mit wenig Geld kann man viel erreichen“, sagte Schwarzbard. Die Polizeigibt folgende Tipps:

– Selbsttest: Die Schutzhülle ist nur dann wirksam, wenn sie die Signale eines Keyless-Go-Schlüssels erfolgreich abschirmt und der Wagen sich auch dann nicht öffnet, wenn die Hülle mit Schlüssel direkt an die Tür gehalten wird.

– Wachsam sein: Autofahrer sollten beim Austeigen aus dem Wagen auf Menschen mit Aktenkoffern in ihrer Nähe achten. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe mit entsprechender Technik handeln.

– Hersteller und Händler kontaktieren: Mitunter kann der Komfortzugang von Keyless-Go temporär deaktiviert werden oder gibt es Möglichkeiten, diesen über den Schlüssel auszuschalten. Hersteller und Werkstatt geben Auskunft.

Der beste Schutz vor Diebstahl durch die Ausnutzung der Schwachstellen der Keyless-Go-Systeme, so hat es die Polizeibehörde schon mehrfach öffentlich betont, sei der Verzicht auf die Technik.

Mögliche Zeugenhinweise zu den Autoaufbrüchen und dem Diebstahl von Autoteilen nimmt das Kommissariat in Laatzen unter Telefon (0511) 1094325 entgegen.

