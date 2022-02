Laatzen/Hemmingen/Pattensen

Die Insolvenz der Leine-Volkshochschule trifft nicht nur Angestellte und Teilnehmer, sondern insbesondere auch die freiberuflichen Lehrkräfte. Wie jetzt bekannt wurde, werden die Dozentinnen und Dozenten für bereits abgeleistete Kurse teils nicht bezahlt, zumindest vorläufig. Dies geht aus einem Schreiben der VHS-Geschäftsführung an die Lehrkräfte hervor.

„Reichtümer verdient man bei der VHS nicht“, sagt Dozentenvertreter Lothar Knopf. Mit 22,50 Euro pro Unterrichtsstunde sei die Vergütung der freiberuflichen VHS-Dozenten ohnehin nicht üppig. So wie es jetzt aussieht, müssen einige Lehrkräfte einen Teil ihrer Honorare vorläufig abschreiben. Laut dem Schreiben an die Dozenten würden vorerst nur Forderungen für Leistungen beglichen, die ab dem 25. Januar erbracht wurden – an diesem Tag wurde die am 21. Januar beantragte Insolvenz in Eigenverwaltung angeordnet.

Wer vor dem 21. Januar unterrichtet hat, muss seine Ausstände hingegen zur sogenannten Insolvenztabelle anmelden. Erst nach Abschluss des Verfahren sei dann klar, zu welchem Anteil diese beglichen werden, teilt die VHS den Dozierenden mit. Wer Kurse zwischen den beiden Stichtagen erbracht hat, bekomme sein Geld, falls er weiterhin Kurse gibt. Die VHS begründet dies mit den Vorgaben, die bei einer Insolvenz zu beachten seien.

„Uns hinten an zu stellen, ist nicht fair“

Einige Betroffene sind verärgert über das Vorgehen der VHS und der Politik. „Man muss sich fragen, ob das die richtige Umgangsform ist“, sagt Dozentenvertreter Knopf. „Gerade diejenigen, die sich auch für kleines Geld engagieren, hinten anzustellen, ist nicht ganz fair.“ Bei der VHS seien seines Wissens etwa 100 Dozenten aktiv. Wie viele noch Rechnungen ausstehen haben, wisse er nicht. Die Kurse würden üblicherweise nach Beendigung abgerechnet.

Zu den Betroffenen zählt Rainer Kuznik, der bei der VHS Gesundheitskurse anbietet. Sein Feldenkrais-Kurs in Hemmingen seit von September bis Januar gelaufen – bislang unentgeltlich. „Mir schuldet die VHS mehrere Hundert Euro“, sagt Kuznik, in Summe seien es etwa 400 Euro. „Ich bin nicht existenziell bedroht. Aber wer verzichtet schon gerne darauf?“, fragt er.

VHS ist auf Dozenten angewiesen

Kuznik stört auch, dass in dem Schreiben der VHS-Geschäftsführung kein Wort des Bedauerns zu lesen sei. „Stattdessen heißt es, alle sollten an einem Strang ziehen.“ Tatsächlich bittet die VHS die Dozenten sogar darum, bei künftigen Kursen auf Vorauskasse-Rechnungen abzusehen, weil dies Mehraufwand für die Buchhaltung bedeute. „Einfach zu sagen, das Geld ist weg, ist ein bisschen wenig. Ich bin sehr verärgert“, sagt Kuznik. Zumal die VHS auf ihre Lehrkräfte angewiesen sei, die 90 Prozent der Kurse leiteten. Er selbst habe einfach nicht damit gerechnet, dass es so weit kommt. „Ich habe gedacht, dass keine Stadt Interesse haben könnte, eine bestehende VHS in die Insolvenz gehen zu lassen.“ Er werde keine Kurse mehr anbieten, so lange seine Ausstände nicht beglichen sind.

Auslöser der Finanzprobleme war die Weigerung der Pattenser Ratsmehrheit, der VHS weitere Zuschüsse zuzugestehen – ohne öffentliche Aussprache. Zwar war daraufhin die Stadt Laatzen mit einem Sonderzuschuss in Vorleistung gegangen, dennoch meldete die VHS im Januar dieses Jahres Insolvenz in Eigenverwaltung an.

„Wie geht man mit Dozenten um?“

Auch unter einzelnen Teilnehmern macht sich unterdessen Enttäuschung breit. „Es ist eine echte Unverschämtheit“, findet Karin Rothe, die seit 2008 Kurse bei der VHS belegt. „Wo bleibt da die Logik, und wie geht man mit den Dozenten um, die seit Jahren hervorragende Arbeit liefern?“, fragt die Arnumerin. Sie wisse von einer Kursleiterin, die nun bei der VHS kündigen will und auf eigene Faust auf Raumsuche gehe. Sie befürchte, dass der Kreativbereich insgesamt reduziert oder abgeschafft werden solle. „Auf diese Weise finde ich das ganz billig.“

Sylvia Rose-Krampe will als Dozentin hingegen lieber nach vorne schauen. „Ich würde mir wünschen, dass man sieht, wie wichtig die VHS ist. Und dass man durch Anmeldung zeigt, dass man dabei ist und hinter der VHS ist“, sagt Rose-Krampe, die seit vielen Jahren Kunstkurse bei der Bildungseinrichtung anbietet. Sie wünsche sich aber auch mehr Kreativität in der Politik. „Der Flughafen wird auch unterstützt, und hier geht es ja nicht um große Summen“, sagt sie.

Eine Hintertür lässt die VHS-Geschäftsführung offen: So hoffe man, das Sanierungsverfahren mithilfe eines Insolvenzplans im Juni 2022 abzuschließen. Es sei nicht auszuschließen, dass dann mit den Gesellschafterinnen eine Lösung gefunden wird, die offenen Honorarforderung doch noch zu kompensieren. Die VHS-Aufsichtsratsvorsitzende Ramona Schumann wollte sich zu dem Vorgehen wegen des laufenden Verfahrens nicht äußern.

Von Johannes Dorndorf