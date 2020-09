Laatzen-Mitte

Oft ist nur ein Tipp nötig oder ein Ersatzteil, damit ein kaputtes Gerät wieder funktioniert. Um Haushaltsgegenstände davor zu bewahren, vorschnell im Müll zu landen und ihren Besitzer unnötige Geldausgaben zu ersparen, will eine Gruppe Ehrenamtlicher ein Repaircafé in Laatzens Zentrum eröffnen, am Marktplatz 5. Ähnliche Projekte, bei denen es auch um Treffmöglichkeiten und den Austausch untereinander geht, gibt es schon in Hemmingen und Pattensen.

„Wir gehen von einem großen Bedarf in Laatzen-Mitte aus“, sagt Wiltrud-Ulrike Mühlbauer, die das Projekt maßgeblich initiiert hat. Erst 2018 ist die pensionierte Gymnasiallehrerin mit ihrem Mann Herbert aus den nordhessischen Bebra nach Laatzen gezogen. Dem Paar war Nachhaltigkeit schon immer wichtig. Beim Markt der Möglichkeiten in der Arche lernte es lokale Projekte und Gruppen kennen und beschloss, ein Repaircafé zu initiieren. Die Idee fand schnell Unterstützer, darunter beim Laatzener Seniorenbeirat, dem ehrenamtlichen Handwerkerdienst des Seniorenbüros der Stadt und anderen Engagierten wie der Kirche.

Ergänzung zum ehrenamtlichen Handwerkerdienst

„Das Repaircafé ist eine Ergänzung zum ehrenamtlichen Handwerkerdienst und schließt eine Lücke“, sagt Erol Orman, der seit Jahren Senioren und Menschen mit Behinderungen bei kleineren handwerklichen Arbeiten unterstützt. „Es wird leider viel zu viel weggeschmissen.“ Auch Fred Warnke vom Seniorenbeirat ist begeistert. „Wir finden das sehr gut und wichtig, dass es nicht nur um Reparaturen geht, sondern auch um soziale Kontakte.“ Mehrere Gremiumsmitglieder würden sich auch als Helfer dort einbringen wollen.

Eigentlich hätte das Repaircafé schon dieses Jahr starten sollen, so Mühlbauer, doch dann kam Corona. Nun werde abgewartet, bis sich die Situation entspanne. Treffpunkt in Laatzen soll der Marktplatz 5 (ehemals Teestube) werden. Die Räume dort seien zwar nicht riesig, aber kostenfrei. „Das ist optimal“, so die Laatzenerin: An bis zu acht Tische kann gearbeitet werden, außerdem gibt es Geschirr und Möglichkeiten für Kaffee- und Kuchenausgabe.

Erstes Treffen wohl Anfang 2021

Die Repaircafé-Gruppe zählt bereits zehn Aktive, darunter mehrere Handwerker vom Bastelefahrenen über den Elektromeister bis zur versierten Schneiderin. Anfang 2021, so hoffen die Aktiven, könnte es das erste Treffen geben. Alle Termine würden auf jeden Fall mit den Teams der Repaircafés in Hemmingen und Pattensen abgestimmt, so Mühlbauer. Die drei Gruppen wollen kooperieren und Synergieeffekte nutzen – personell und zeitlich. Wer mit seiner Reparatur an einem Tag nicht fertig wird, könne die nächsten von Ehrenamtlichen angebotenen Termine in den Nachbarstädten nutzen.

Helfer für das Laatzener Repaircafé gibt es zwar schon einige, aber weitere sind willkommen. Wer Interesse hat,erreicht Wiltrud-Ulrike Mühlbauer unter Telefon (0511) 98225357 sowie der Mobilnummer (0171) 1230281.

Von Astrid Köhler