Laatzen-Mitte

Mit dem Alter steigt auch die Gefahr von Stürzen. Einer 90-jährigen Laatzenerin ist genau dies in der Nacht zu Dienstag passiert. Mehrere Stunden lang lag die Seniorin in ihrer Hochhauswohnung an der Albert-Schweitzer-Straße, eh am Vormittag Hilfe kam. Der Hausmeister war auf die Situation der Seniorin aufmerksam geworden und hatte den Notruf gewählt. Da die Wohnungstür mehrfach gesichert war, verzögerte sich der Hilfseinsatz.

Der um 9.38 Uhr alarmierten Feuerwehr gelang es schließlich, sich mithilfe der Drehleiter Zutritt zu der Wohnung in der sechsten Etage zu verschaffen, erklärte Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Die Seniorin sei zum bereitstehenden Rettungswagen transportiert worden, wo sie versorgt wurde.

Wie die Polizei mitteilte, reichte eine ambulante Behandlung aus. Die Frau habe anschließend in ihre Wohnung zurückkehren können. Die Ehrenamtlichen der Ortsfeuerwehr Laatzen beendeten ihren Einsatz gegen 10.30 Uhr.

Von Astrid Köhler