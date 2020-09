Laatzen/Hemmingen/Sarstedt

Bisher ist von Einsicht nichts zu spüren: Am Donnerstag stand im Amtsgericht Hannover ein 22-Jähriger vor Gericht, der mehrere Laatzener Bürger betrogen haben soll, und zwar gewerbsmäßig. Zu den Opfern zählten insbesondere ältere Personen und solche, die den deutschen Vertragstext kaum lesen konnten. Die Vorwürfe stritt Giuliano N. ab. Daher müssen nun in einem weiteren Termin alle Geschädigten als Zeugen gehört werden. Und bis dahin gilt: Im Zweifel für den Angeklagten.

Die Staatsanwaltschaft wirft N. vor, im Oktober und November 2019 insgesamt zehn Menschen getäuscht zu haben, darunter fünf aus Laatzen. Der Sarstedter war als Mitarbeiter im Direktvertrieb tätig für die Firmen United Promotion aus Hameln und DMEG Medien- und Energiegesellschaft aus Hemmingen. Er jubelte den Geschädigten Verträge mit dem Mobilfunkunternehmen Vodafone unter, so die Anklage. Darunter ist der Fall einer 85-Jährigen aus Laatzen, der der Angeklagte einen Internet-, Kabel- und Festnetzvertrag untergeschoben haben soll, den diese nicht wollte und von dem sie auch nichts wusste.

Kunden verstanden kaum Deutsch

Besonders verwerflich sei demnach, dass seine Kunden generell entweder hochbetagt waren oder der deutschen Sprache kaum mächtig. So leisteten sie Unterschriften, obwohl sie den Inhalt der Verträge kaum verstanden und sich auf die falschen oder irreführenden Angaben von Giuliano N. verließen. Der Beschuldigte habe den Kunden erklärt, es handle sich um Angebote zum Testen, die man allein dadurch beenden könne, indem man die erhaltenen Geräte als Retoure an Vodafone zurückschicke. Tatsächlich aber hätten die Geschädigten schriftlich kündigen oder vom Vertrag zurücktreten müssen, um rechtswirksam aus der Sache herauszukommen. Durch ihr Unwissen kamen in allen Fällen gültige und teure Verträge zustande, für deren Abschluss der Angeklagte eine Provision von je 180 Euro bekommen haben soll – insgesamt 1800 Euro, so der Vorwurf.

Angeklagter kaute Kaugummi

N. erschien zur Verhandlung mit wenigen Minuten Verspätung; sein Verteidiger verwies auf „die Deutsche Bahn“. Der 22-Jährige beantwortete die Fragen des Vorsitzenden Richters Laurin Osterwold auffallend selbstbewusst. Er sei weiterhin selbstständig, wolle im nächsten Jahr eine Ausbildung beginnen und zu seinem Einkommen keine Angaben machen. Während der fast einstündigen Verhandlung genoss der junge Mann – graues Shirt, schwarze Jacke mit aufgesticktem rotem Bär – einen Kaugummi und machte sich Notizen.

Zu den einzelnen Vorwürfen sagte er dann, die Provision betrage nur zwischen 120 und 135 Euro. Auch die Vertragsgebühren seien niedriger als in der Anklage genannt. Eine Rücksendung innerhalb von 21 Tagen sei bei Vodafone Standard. Zudem habe er in einem Fall einem Kunden einen günstigeren Vertrag als zuvor vermittelt; in einem anderen Fall sei es der Praktikant gewesen, nicht er selbst, der beim Kunden gewesen sei. Und letztlich habe jeder Kunde ein Widerspruchsrecht, könne sich bei einer Hotline beraten lassen oder in einen Vodafone-Shop gehen, um Fragen zu klären.

Verhandlung wurde vertagt, Fortsetzung im November

Auf den Hinweis des Richters, dass in der Folge nun alle Geschädigten gehört werden müssten, beriet sich der Angeklagte mehrere Minuten mit seinem Verteidiger, und erklärte anschließend sinngemäß, das sei dann wohl so. In der Anklage seien ja schließlich schon die Zahlen falsch.

Die Verhandlung wurde daher vertagt. Zu den nächsten Terminen, die ab November angesetzt sind, werden die Geschädigten vorgeladen, die teils noch Dolmetscher zur Unterstützung benötigen – ein größerer Aufwand für das Gericht. Bei einer Verurteilung wegen gewerbsmäßigen Betrugs droht N. eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten pro Einzeltat. Eine Einigung auf eine Geldstrafe hatte der Vertreter der Staatsanwaltschaft bereits abgelehnt.

Von Katharina Kutsche