Die Premiere von „bauhof on Tour“ in Laatzen ist gelungen – zu diesem Ergebnis kommen jedenfalls die Veranstalter des Hemminger Kulturvereins und der Stadt Laatzen nach dem Auftritt des Kabarettisten Lars Redlich vor rund 70 Zuschauern im AES-Forum.

Premiere von „bauhof on Tour“: Musikkabarettist Redlich begeistert das Publikum

