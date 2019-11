Es war die erste Faire Woche im Stadtgebiet von Hemmingen, und sie hat die Bürger unter anderem ins Gespräch gebracht: Wie sieht es eigentlich mit dem fairen Handel und der Landwirtschaft vor Ort aus? Das mündete in einen Diskussionsabend am Donnerstag. Der Gemeindesaal in Hiddestorf war voll besetzt.