Laatzen

Die Zahl der Arbeitslosen im Geschäftsbezirk Laatzen ist binnen eines Monats leicht um 22 gestiegen. Für August meldete die Agentur für Arbeit für den Bereich, der neben Laatzen auch die Kommunen Hemmingen und Pattensen umfasst, nun 2659 Arbeitslose. Verglichen mit dem Vorjahr ist dies ein Rückgang um 360, was einem Minus von 11,9 Prozent entspricht. Die Arbeitlosenquote stagniert bei 6,6 Prozent (Vorjahr 7,6).

Der leichte Anstieg der Arbeitslosigkeit sei alljährlich mit dem Ende der Schul- und Ausbildungszeit zu erwarten und beträfe vor allem Jugendliche, erklärte Heike Döpke, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hannover: „Es ist zu erwarten, dass deren Arbeitslosigkeit nur von kurzer Dauer sein wird.“ Tatsächlich sind auch in Laatzen überproportional viele junge Menschen bis 20 Jahre gemeldet: 28 mehr als im Juli, was einem Anstieg von 140 Prozent entspricht. Im September und Oktober wird ihr Anteil vermutlich wieder zurückgehen.

133 mehr Arbeitsplätze verfügbar als im Vorjahr

Die Gesamtzahl der Arbeitslosen splittet sich auf in 1850 Laatzener (Vorjahresmonat: 2083), 493 Hemminger (547) und 316 Menschen aus Pattensen (2020: 389). Der Bestand an Arbeitsstellen im Geschäftsstellenbezirk Laatzen lag im August bei 734. Das ist zwar eine weniger als noch im Juli, aber es sind auch 133 mehr als vor einem Jahr. Zudem meldeten Arbeitgeber im August 168 neue Arbeitsstellen, was einem Plus von 76 gegenüber dem August 2020 entspricht.

Regionsweit die besten Chancen auf eine Stelle haben derzeit Arbeitslose mit den Qualifikationsbereichen Informatik, Geografie und Naturwissenschaften. Auf eine gemeldete Stelle kommen rechnerisch dort nur 1,8 Arbeitslose. Gefragt sind auch Menschen mit Qualifikationen im Baubereich, der Gebäudetechnik, Gesundheit, Soziales und Erziehung (2,3 Arbeitslose je Stelle). Auf der anderen Seite kommen statistisch gesehen mehr als sechs Arbeitslose aus den Bereichen Verkehr, Logistik, Sicherheit und Gartenbau auf eine Stelle.

Von Astrid Köhler