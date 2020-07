Laatzen/Hemmingen/Pattensen

Der Abwärtstrend auf dem Arbeitsmarkt hält an. Im Agenturbezirk Laatzen, zu dem auch Hemmingen und Pattensen zählen, waren im Juli 2889 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 62 mehr als im Vormonat und sogar 642 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg im Juli von 7,1 auf 7,3 Prozent (Juli 2019: 5,7 Prozent).

Hing der Zuwachs in den Vormonaten vor allem mit der Corona-Krise zusammen, ist die aktuelle Steigerung saisonbedingt zu erklären. „Der Anstieg betrifft insbesondere junge Menschen“, sagt Heike Döpke, Geschäftsführerin der Arbeitsagentur Hannover. Dies hänge mit dem Ferienbeginn, aber auch mit dem aktuellen Ausbildungsende zusammen. So stieg die Arbeitslosenzahl bei den 15- bis 25-Jährigen im Agenturbezirk Laatzen um 7,3 Prozent, im Durchschnitt waren es lediglich 2,2 Prozent.

Besonders betroffen vom Einbruch auf dem Arbeitsmarkt sind die Einwohner Laatzens. Die Arbeitslosenzahl stieg dort binnen Jahresfrist um 455 auf 2009 und die Arbeitslosenquote von 7,2 auf 9,2 Prozent. In Hemmingen sind 518 Personen arbeitslos gemeldet (plus 87), in Pattensen 362 (plus 100). Von den insgesamt 2889 Arbeitslosen in Laatzen, Hemmingen und Pattensen sind 1180 ohne deutschen Pass.

Von Johannes Dorndorf