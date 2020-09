Laatzen/Hemmingen/Pattensen

Es gibt erste Lichtblicke auf dem Arbeitsmarkt: Die Zahl der Arbeitslosen in Laatzen, Hemmingen und Pattensen ist im August gesunken – zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Krise. Die Quote lag zum Monatsende bei 7,3 Prozent. Zum Vergleich: Im Vormonat waren es noch 7,6 Prozent gewesen, vor einem Jahr 5,4 Prozent.

Traditionelle Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt

Auslöser für die Entwicklung ist die traditionelle Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt. Mit dem Beginn des Ausbildungsjahres sinken die Zahlen zu dieser Jahreszeit regelmäßig. Im Agenturbezirk Laatzen, zu dem auch Hemmingen und Pattensen gehören, waren im September 2893 Menschen arbeitslos, davon 2003 in Laatzen, 518 in Hemmingen und 372 in Pattensen. Im Jahresvergleich stieg die Arbeitslosenzahl in Laatzen um 534, in Hemmingen um 113 und in Pattensen um 108 Personen.

Junge Menschen und Ausländer profitieren

Profitieren konnten von dem Trend vor allem junge Menschen und Ausländer. Die Arbeitslosenzahl bei den 15- bis 19-Jährigen sank um 7,8 Prozent, die der Ausländer um 5,4 Prozent. Im Gesamtdurchschnitt lag das Minus hingegen bei 4,2 Prozent. „Gestiegene Arbeits- und Ausbildungsaufnahmen sind ein Lichtblick am Arbeitsmarkt, über den wir uns freuen. Außerdem meldeten sich weniger Menschen arbeitslos als vor einem Monat“, kommentiert David Rönisch, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Hannover, die Entwicklung.

Von Johannes Dorndorf