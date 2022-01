Laatzen

Die Leine-Volkshochschule ist bei der Bewältigung ihrer laufenden Finanzschwierigkeiten in der nächsten Phase angelangt: Wie die Stadt Laatzen auf Anfrage bestätigt, hat das Unternehmen am Freitag vergangener Woche die Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Das Gericht habe die Eröffnung des Insolvenzverfahrens daraufhin beschlossen. Mit dem Schritt solle die Sanierung der VHS ermöglicht werden, heißt es im Rathaus.

Eine Insolvenz in Eigenverwaltung hat in der Regel zum Ziel, Betriebe finanziell zu sanieren und so deren Fortbestand zu sichern. Die VHS-Leitung verschafft der Schritt mehr Zeit, da Verbindlichkeiten bei insolventen Betrieben länger gestundet werden dürfen. Die Geschäftsführung bleibt weiterhin in eigener Hand, es wird ihr allerdings ein Sachwalter zur Seite gestellt.

Wer zum Sachwalter für die Leine-VHS wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Stadtverwaltung verweist auf die Aufsichtsratsvorsitzende, Pattensen Bürgermeisterin Ramona Schumann, die für eine Stellungnahme bislang nicht zu erreichen war. Zuletzt hieß es, dass sich die VHS von einer Anwaltskanzlei in Hannover beraten lässt und, dass ein Sanierungsgeschäftsführer bestellt werden solle.

Laatzens Grüne begrüßen eingeschlagenen Weg der Leine-VHS

Die Laatzener Grünen begrüßen als erste Partei den nun eingeschlagenen Weg. „Durch das Sanierungsverfahren besteht die Chance eines erfolgreichen Neuanfangs und einer nachhaltigen Sicherung dieser für Laatzen wichtigen Institution“, sagte deren Ratsfraktionschef Thomas Weber. Die Leine-VHS biete nicht nur den klassischen Bereich mit Themen wie Gesundheit und Fremdsprachen an, sondern leiste auch viel für Lernförderung, Integration und beim Berufseinstieg. „Der Erhalt der Leine-VHS ist daher für die Einwohnerinnen und Einwohner in Laatzen, aber auch in den umliegenden Gemeinden, wichtig“, sagt Weber.

Die Mitgesellschafter Pattensen und Hemmingen seien nun gefordert, „diesen Weg weiter konstruktiv zu begleiten“, argumentieren die Grünen weiter. „Es kann nicht sein, dass ein externer Einfluss wie die Coronakrise wegen Einnahmeverlusten zu Einschränkungen von sozialpolitisch gebotenen Maßnahmen führt“, sagt Weber. „Wir können ja auch nicht Kindergärten zumachen, weil wir Finanzprobleme wegen Corona haben.“ Die Stadt Laatzen hatte die VHS-Insolvenz im Dezember mit einer kurzfristigen Finanzspritze abgewendet, nachdem der Rat der Stadt Pattensen einen weiteren Zuschuss verweigert hatte.

Von Johannes Dorndorf