Vier Wochen lang waren die Ausgabestellen der Laatzener Tafel wegen des Coronavirus geschlossen. Ab Montag, 20. April, können Bedürftige nun wieder an der Hildesheimer Straße 227 in Grasdorf kostenlose Lebensmittel abholen. „Wir haben die Mitteilung der Bundesregierung am Mittwoch zur Lockerung der Corona-Maßnahmen abgewartet und richten uns nun nach den aktuellen Empfehlungen“, sagt die Tafel-Vorsitzende Dietlind Osterkamp.

Um das Infektionsrisiko für Kunden und Helfer zu minimieren, sollen alle Ehrenamtlichen bei der Vorsortierung und Ausgabe der Lebensmittel ab sofort Masken tragen. Außerdem hat die Tafel ihre Ausgabestelle umgebaut. „Wir haben eine Einbahnstraße mit Ein- und Ausgang eingerichtet, sodass die Kunden nicht aneinander vorbeigehen müssen und jederzeit den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einhalten können“, sagt Osterkamp. Zudem dürfen nur noch drei Besucher gleichzeitig in die Ausgabestelle. Um Wartezeiten und dichtes Aneinanderstehen zu vermeiden, können sie sich ihre Lebensmittel nicht mehr selber aussuchen, sondern bekommen vorgepackte Kisten ausgehändigt. Darüber hinaus hat die Tafel die Zahl der Helfer von durchschnittlich acht auf sechs reduziert.

Jüngere Menschen bieten Hilfe an

„Da etwa die Hälfte von unseren insgesamt 120 Ehrenamtlichen über 60 Jahre alt ist, wollen wir ihre Gesundheit schützen“, sagt Osterkamp. Daher pausierten die meisten von ihnen. Helfer, die zu einer Risikogruppe gehörten, würden generell nicht mehr eingesetzt. Dennoch komme die Tafel mit der Zahl ihrer einsetzbaren Helfer gut zurecht. Denn es haben sich zahlreiche jüngere Menschen bei dem Verein gemeldet und ihre Unterstützung angeboten. „Ab Montag sind etwa zehn neue Helfer bei uns im Einsatz“, berichtet Osterkamp. Insgesamt gehörten dann rund 50 Ehrenamtliche zum Team. „Damit kommen wir gut über die Runden.“

Für Kunden, die Bedenken haben, in die Ausgabestelle zu kommen, will die Tafel außerdem einen Lieferservice anbieten.

Verständnis für Schließung war groß

Die Laatzener Ausgabestelle wird wie zuvor jeweils montags und dienstags von 13 bis 16 Uhr und freitags von 12.30 bis 15.30 Uhr geöffnet sein. Mit rund 300 registrierten Bedürftigen in der Woche versorgt sie von den drei Ausgabestellen die meisten Menschen. Nach Hemmingen und Pattensen kommen laut Osterkamp jede Woche jeweils 40 bis 50 Personen. Dabei versorge jeder Kunde der Tafel mit den Lebensmitteln im Durchschnitt jeweils zwei bis drei Personen, sodass insgesamt mehr als 1000 Menschen von den Lebensmitteln der drei Ausgabestellen profitieren.

Wie diese in den vier Wochen, in denen die Tafel geschlossen war, über die Runden gekommen sind, ist bei der Tafel nicht bekannt. „Aber ich weiß, dass das Verständnis bei unseren Kunden für die Schließung wegen des Coronavirus sehr groß war“, berichtet Osterkamp.

Neukunden können sich mittwochs registrieren lassen

Dabei betont die Tafelvorsitzende: „Wir nehmen auch weiterhin neue Kunden auf.“ Diese können sich bei der Tafel in Grasdorf, Hildesheimer Straße 227, jeweils mittwochs von 10 bis 12 Uhr und in der St.-Lucas-Kirche am Corvinusplatz 2 in Pattensen von 13.30 bis 14.30 Uhr registrieren lassen. Dazu müssen sie einen Nachweis über den Bezug von Transferleistungen im Rahmen von Arbeitslosengeld II, Grundsicherung nach SGB 12, Wohngeld oder des Asylbewerberleistungsgesetzes vorlegen.

Ausgabestelle in Arnum bleibt geschlossen, Pattensen öffnet Donnerstag Die Ausgabestelle der Laatzener Tafel in der Arnumer Friedenskirche an der Bockstraße bleibt vorerst geschlossen und soll voraussichtlich am 6. Mai wieder öffnen. „Die Helfer dort sind überwiegend älter und haben es vorgezogen, weiter zu pausieren“, sagt die Tafel-Vorsitzende Dietlind Osterkamp. Neue Helfer seien dort nur schwer einsetzbar, da jemand fehle, der sie einarbeiten könne und die Ausgabe koordiniere. Die Ausgabestelle in Pattensen an der St.-Lucas-Kirche, Corvinusplatz 2, öffnet hingegen wieder. Sie ist ab dem 23. April wieder regulär jeden Donnerstag von 14.30 bis 16.30 Uhr geöffnet.

