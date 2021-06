Laatzen-Mitte

Nach den Lockerungen der Corona-Verordnung bietet die Leine-Volkshochschule ab sofort wieder Präsenzkurse an. Die meisten Beschränkungen sind dank der Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35 in der Region Hannover aufgehoben. Gleichwohl bittet die Einrichtung Kursteilnehmer, die nicht geimpft oder genesen sind, möglichst getestet zu erscheinen, eine Verpflichtung dafür bestehe gleichwohl nicht. Auf die bestehenden Hygienekonzepte werde weiterhin geachtet – vom Desinfizieren der Hände über das Tragen von Masken in den Fluren bis zu Mindestabständen von 1,50 Metern in den Kursräumen. „Auch die weitere Nutzung der Luca- oder Corona-App ist beim Besuch eines Kurses auf jeden Fall sinnvoll“, sagt VHS-Sprecherin Romina Dreimann.

Kursangebot ist online einsehbar

Die Lockerungen gelten bereits seit Beginn des Sommerprogramms, das am 1. Juni gestartet ist. Auf ein eigenes Programmheft hat die VHS diesmal verzichtet, stattdessen werden die Angebote, die bereits im Frühjahrsprogramm angekündigt worden sind, nun umgesetzt, einige von ihnen wurden verschoben. Die aktuellen Kurse finden Interessierte im Internet auf www.leine-vhs.de unter der Rubrik „Kursprogramm“.

Parallel zu den Präsenzkursen bietet die VHS auch weiterhin rein digitale Seminare an. Sie sind daran zu erkennen, dass die jeweilige Kursnummer mit einem „O“ endet. Nach Auskunft von Programmleiter Bjoern Schoof sind einige Online-Angebote anfangs nicht stabil gelaufen. Die VHS habe die Probleme jedoch inzwischen behoben. Auch hybride Kursmodelle seien im Angebot, um für eine eventuelle neue Covid-19-Welle gewappnet zu sein.

Von Johannes Dorndorf