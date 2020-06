Laatzen/Hemmingen/Pattensen

Nach dem Lockdown im März kehrt nun auch bei der Leine-Volkshochschule ( VHS) wieder etwas Normalität ein: Seit einer Woche läuft das Sommersemester der Bildungseinrichtung – vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie mit überraschend vielen Kursen. 132 Angebote führt das Programm auf, das mit einem Monat Verspätung am 3. Juni gestartet ist und bis Anfang September läuft. Und viele davon können stattfinden. Zum Vergleich: Vor einem Jahr waren es 162 Kurse.

Gruppen werden kleiner in den VHS-Kursen

Dennoch gelten auch bei der VHS besondere Voraussetzungen. „Die Gruppen sind kleiner geworden“, sagt VHS-Verwaltungsleiter Bjoern Schoof, der das Programm verantwortet. Angesichts eines Sicherheitsabstands von 1,50 Metern könnten bei klassischen VHS-Kursen in den kleineren Räumen nur sieben bis acht Personen teilnehmen, in den großen Räumen, die oft von Integrationskursen belegt sind, seien es bis zu 15. Bislang müssten aber die Ernährungskurse sowie die Besuche in Staatsoper und Theater, die sich offiziell noch im Programmheft befinden, abgesagt werden. „Aber sobald die Oper wieder etwas veranstaltet, bieten wir das auch an“, sagt Schoof.

Abgesehen von solchen Terminen und den gar nicht erst angebotenen Exkursionen enthält das VHS-Programm eine breite Auswahl – von Sprachen über Kultur und Gesundheit bis zu beruflichen Fortbildungen. Ein Teil der Angebote sei darauf zurückzuführen, dass Kurse, die in den vergangenen Monaten ausgefallen sind, nun nachgeholt werden. Schoof betont, dass es weiterhin jederzeit zu Abweichungen vom Programm kommen kann, sobald sich die Corona-Regelungen änderten. Auch sei die VHS bei externen Kursen von den jeweiligen Hygienekonzepten der Veranstaltungsstätten abhängig.

Das VHS-Programm im Überblick

Gesundheit: Einen großen Teil des Programms nehmen Gesundheitsangebote ein, darunter eine Reihe von Yoga-, Pilates- und Tai-Chi-Kursen, die teils im Freien stattfinden. Dabei gelten besondere Regeln: Mitgebrachte Matten werden im gebotenen Abstand ausgebreitet, Geräte können aus hygienischen Grünen nicht ausgeben oder verliehen werden. Vor dem Hintergrund der aktuellen Lockerungen befinden sich nun wieder Aquafit und Aquajogging im Programm. „Die Bäder haben gerade erst wieder aufgemacht. Wir sind noch dabei, die Zeiten abzustimmen.“

Psychologie und Persönlichkeit: Speziell an Frauen richtet sich der Kurs „Frauen und Minimalismus“, in dem die Teilnehmerinnen Aufräumtipps, aber auch Übungen zum Loslassen bekommen. Auch eine Farbberatung für Frauen wird angeboten.

Kultur und Kreativität: Reisevorträge führen die Teilnehmer diesmal mit dem Rotel durch Südindien sowie nach Israel und Palästina. Wer möchte, kann an Workshops zum Nähen oder im Juli und August an der Sommerakademie Nähen teilnehmen. Auch mehrere Gitarrenkurse und ein Trommelkurs finden sich im Heft.

Sprachen: Neu im Programm hat die VHS diesmal Dänisch und Schwedisch für Reise und Alltag, speziell für Anfänger. Zu den weiteren Sprachen zählen Französisch, Italienisch, Spanisch, Norwegisch und Portugiesisch. Unter den zahlreichen Englischkursen findet sich ein Angebot für Vorschüler sowie freies Sprechen für Wiedereinsteiger.

EDV und Beruf: Speziell an Schüler richtet sich der Ferienkurs „Tastschreiben am PC“. Im Angebot hat die VHS auch ein Onlinebewerbungstraining für Frauen.

Programmheft diesmal nur online

Von einem gedruckten Programmheft hat die Leine-VHS diesmal angesichts der zahlreichen kurzfristigen Änderungen Abstand genommen. Es kann stattdessen im Internet auf www.leine-vhs.de eingesehen und als PDF heruntergeladen werden.

Von Johannes Dorndorf