Laatzen/Hemmingen/Pattensen

Die Insolvenz der Leine-Volkshochschule (VHS) wird vermutlich doch noch in letzter Sekunde abgewendet. Um den Gang zum Amtsgericht zu vermeiden, wird die Stadt Laatzen der VHS voraussichtlich zunächst im Alleingang den dafür nötigen Zuschuss gewähren. Im Januar soll dann ein sogenannter Sanierungsgeschäftsführer ein Konzept für die Zukunft der Gesellschaft erarbeiten.

Wie Laatzens Bürgermeister Kai Eggert (SPD) am Mittwoch bekannt gab, habe er sich in der vergangenen Woche mit den Fraktionen im Rat in Verbindung gesetzt, um ein politisches Meinungsbild zu erhalten. Der Rat der Stadt Pattensen hatte zuvor völlig überraschend den notwendigen Sonderzuschuss für die VHS verweigert und die Bildungseinrichtung damit in die Krise gestürzt. Denn auch aus Laatzen und Hemmingen sollte nur weiteres Geld fließen, wenn Pattensen mitmacht.

Laatzen könnte bis zu 275.000 Euro vorstrecken

„Die Fraktionen im Laatzener Rat sind ziemlich geschlossen dafür, die Leine-VHS zu unterstützen“, berichtet Eggert nun. Er habe daraufhin kurzfristig für Donnerstag, 23. Dezember, zu einer Sitzung des Verwaltungsausschusses eingeladen. „Ich persönlich erwarte eine recht geschlossene Zusage, sodass wir die finanziellen Mittel bereitstellen können, um mit der Gesellschaft in das nächste Jahr zu gehen“, sagte Eggert. Zur Diskussion steht eine Summe von bis zu 275.000 Euro, die Laatzen vorstrecken würde.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sollte die Entscheidung wie erwartet fallen, wäre die VHS-Liquidität mindestens bis Ende Januar 2022 gesichert, berichtet die VHS-Aufsichtsratsvorsitzende und Pattenser Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD). Der Aufsichtsrat habe am Dienstagabend beschlossen, dann einen Sanierungsgeschäftsführer einzustellen. „Daraus soll ein Konzept erstellt werden, das zum Ziel hat, die Gesellschaft in ein normales Fahrwasser zu bringen“, kündigt Schumann an. Die amtierende Geschäftsführerin Brigitte Germer bliebe parallel im Amt, sie erhalte aber kurzfristig Unterstützung in betriebswirtschaftlichen Fragen. Wie lange der Sanierungsgeschäftsführer an Bord bleiben soll, steht noch nicht fest.

VHS ohne Beteiligung Pattensens? „Es gibt keine Tabus“

Schumann und Eggert gehen davon aus, dass die VHS auch künftig von Zuschüssen abhängig sein wird. „Aber es geht um einen gesteuerten Zuschuss“, sagt Schumann. Es müsse vermieden werden, dass die Kommunen unterjährig große Summen nachschießen müssen. Es müsse deshalb ein Risikomanagement etabliert werden, das verhindere, von Liquiditätsengpässen so kurzfristig wie in der aktuellen Krise zu erfahren.

Beauftragen will die VHS einen Fachanwalt aus dem Bereich des Insolvenz- und Wirtschaftsrechts, der noch im Januar ein Konzept aufstellen soll. „Dann müssen wir mit der Politik beraten, wie die Zukunft der VHS aussehen soll“, sagt Schumann. Dabei werde auch die Frage der künftigen Beteiligungen der Kommunen an der VHS nicht ausgespart. Wäre also eine Fortführung der VHS ohne Pattensen denkbar? „Es ist nicht ausgeschlossen, dass man über solche Dinge auch spricht. Es gibt keine thematischen Tabus“, sagt Pattensens Bürgermeisterin.

Für die Kursteilnehmer bedeutet die Nachricht auch, dass die im Frühjahr angekündigten Kurse bei ausreichender Belegung stattfinden können. Das neue Programmheft der Leine-VHS ist seit Kurzem auf www.leine-vhs.de im Internet einsehbar. „Das Programm wird so bestehen bleiben“, versichert Schumann. „Ich würde mir wünschen, dass möglichst viele sich zu den Kursen anmelden, um das zu unterstützen, was wir wollen“, ergänzt Eggert.

Von Johannes Dorndorf