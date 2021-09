Laatzen/Hemmingen

Ob es um Sportvereine, Verbände oder Ämter in den Kirchengemeinden geht: Laatzens Vereine und Institutionen klagen seit Jahren darüber, dass es immer schwieriger wird, Ehrenämter wie Vorstandsposten zu besetzen. Der Sozialverband Deutschland (SoVD) zieht jetzt Konsequenzen. Die sechs Ortsverbände in Laatzen und Hemmingen sollen künftig unter einem Dach zusammengefasst werden – mit einem Vorstand statt sechs Vorständen, aber dem Beibehalten von Ansprechpartnern vor Ort.

Wie fatal die Situation mancherorts ist, zeigt die Entwicklung im Laatzener Ortsverband, einem von vieren im Laatzener Stadtgebiet. Nachdem der Vorstand – auch nach Querelen mit dem Landesverband – im Februar 2019 geschlossen seinen Rücktritt angekündigt hatte, fand sich unter den über 700 Mitgliedern partout kein Nachfolger. Nach mehreren Anläufen beschlossen die Mitglieder im Dezember 2019 die formale Auflösung, die jedoch nie vollzogen wurde. Rethens Ortsverbandschef Jürgen Mroz übernahm kommissarisch den Vorsitz, dann kam die Corona-Pandemie. Ein Jahr zuvor hatte schon Hiddestorf keinen Vorstand mehr auf die Beine stellen können, die Mitglieder wechselten zum größeren Ortsverband Hemmingen.

„Es ist noch schwieriger, Leute für das Ehrenamt zu gewinnen“

„Wir haben erkannt, dass wir etwas anders machen müssen“, sagt Mroz, der auch dem SoVD-Kreisverband Hannover-Land vorsitzt. Zumal Corona die Situation noch einmal verschärft habe. „Es ist noch schwieriger geworden, Leute für das Ehrenamt zu gewinnen.“ Deshalb plant Mroz im Einklang mit den Vorsitzenden anderer Ortsverbände, die Zahl der Ämter durch die neue Struktur deutlich zu verringern. Anstelle von sechs Ortsverbänden in Laatzen und Hemmingen soll es künftig nur noch einen einzigen Sozialverband Laatzen/Hemmingen geben. „Laatzen mit seinen derzeit 770 bis 780 Mitgliedern würde dann der Hauptsitz sein“, sagt Mroz.

„Wir glauben, dass es einfacher ist, einen gemeinsamen Vorstand zu besetzen, als sechs oder sieben einzelne Vorstände“, sagt der Rethener. Gleichwohl sollen die bestehenden Gruppen in den Ortsteilen erhalten bleiben. Vor Ort würden dann drei bis vier Ansprechpartner oder Betreuer tätig sein – nur eben nicht mehr mit formalen Posten wie Vorsitzende und Schatzmeister. „Da steckt unheimlich viel Arbeit dahinter“, weiß auch die Hemminger Ortsverbandsvorsitzende Petra Nünemann über die Tätigkeit der derzeit aktiven Amtsträger. „Wir bekommen so viele Auflagen vom Finanzamt.“ So müssten etwa die Kassenberichte online über das Elster-Portal hochgeladen werden. „Manche Schatzmeister haben nicht mal einen Computer.“

Ortsverbände treffen sich in den nächsten Wochen

Formal müssen die bestehenden Ortsvereine zunächst aufgelöst werden, um dann Anfang 2022 den neuen gemeinsamen Verband Laatzen/Hemmingen zu gründen. Dafür werden in den nächsten Wochen in Laatzen und Hemmingen Jahresversammlungen anberaumt, auf denen die jeweilige Auflösung jeweils mit Vierfünftelmehrheit beschlossen werden muss. Gleidingen und Ingeln-Oesselse haben dem Projekt laut Mroz bereits zugestimmt. Die nächsten Versammlungen stehen am 3. November in Hemmingen-Westerfeld (15 Uhr, Bürgersaal im Rathaus) und am 4. November in Rethen (15 Uhr, Familienzentrum) an. Am 12. November trifft sich der Ortsverband Arnum im Pattenser Restaurant Zur Lüchte (18 Uhr), am 13. November der Ortsverband Laatzen (11 Uhr, Erich-Kästner-Schulzentrum).

Zum Konzept zählt auch, dass jede der künftigen Ortsgruppen mit mindestens einem Mitglied im neuen Vorstand vertreten ist – und sei es als Beisitzer. Die Vorarbeit dafür ist bereits erfolgt. „Wir haben für den neuen Vorstand schon ein Team zusammen“, erläutert Mroz. Als Vorsitzende will dann die Hemmingerin Petra Nünemann kandidieren. Die neue Einheit hätte 1700 bis 1800 Mitglieder, die größten Ortsgruppen wären Laatzen mit knapp 780 Mitgliedern und Rethen mit 375.

Neue Größe soll besseres Angebot ermöglichen

Mroz verspricht sich von der neuen Struktur auch eine Wiederbelebung des Angebots – insbesondere nach der Corona-Pause. „Wir wollen den Mitgliedern auch das Signal geben, dass wir für sie da sind.“ So könnten beispielsweise wieder Reisen organisiert werden, für die insbesondere die kleinen Ortsverbände allein nicht genügend Teilnehmer zusammenstellen könnten. „So können wir durch die neue Größe auch profitieren.“

Die neue Gliederung ist im Umland Hannovers noch selten. Bislang hätten sich nur in Springe mehrere Ortsverbände auf diese Art zusammengefunden, sagt der Kreisvorsitzende. Pattensen verfolge derzeit die gleichen Pläne wie Laatzen und Hemmingen. Mroz glaubt, dass das Modell Schule machen wird. Der Kreisverband mit seinen rund 14.800 Mitgliedern bestehe derzeit noch aus 41 Ortsverbänden. Es dürfte schwer sein, angesichts des wachsenden Altersdurchschnitts der Mitglieder und der Verantwortungsträger, auf Dauer alle Posten zu besetzen.

