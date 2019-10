Grasdorf

Wer den Notruf wählt, erwartet schnelle Hilfe. Der Laatzener Thomas Gustke jedoch hat in der Grasdorfer Leinemasch andere Erfahrungen machen müssen. Als er dort im Sommer einen geschwächten Senior fand und die 112 wählte, dauerte es mehr als eine halbe Stunde bis die Sanitäter kamen – wegen fehlender Ortskenntnisse und einer mit Vorhängeschloss gesicherten Schranke. Die Stadt, an die sich Gustke anschließend wandte, spricht nach der Untersuchung des Vorfalls von einem Kommunikationsproblem und sieht keinen Handlungsbedarf.

Es war Mitte August, als Gustke bei einer Tour durch die Masch den Senior fand und Hilfe anforderte. „Ich hatte der Leitstelle gesagt, dass wir uns in der Leinemasch am Aussichtsturm in Grasdorf befinden und der Weg ,In den Äckern’ heißt“, erzählt der Laatzener. Zehn Minuten später habe die Leitstelle zurückgerufen und ihn mit dem Rettungswagen verbunden, dessen Team in der Alt-Laatzener Leinerandstraße stand und nicht weiter wusste. Gustke wies auf seinen Standort in der Grasdorfer Masch hin und beschrieb den groben Fahrtweg an Klinik und Sportplatz vorbei zum Wasserwerk.

Schranke ist mit Vorhängeschloss gesichert

13 Minuten später klingelte Gustkes Handy erneut. Inzwischen standen die Retter beim Wasserwerk, doch machte die abgesenkte Schranke die Weiterfahrt unmöglich. Die Sperre war mit einem Vorhängeschloss gesichert. Da sich auf die Schnelle niemand mit passendem Schlüssel fand, machte sich das Team mit einer Trage und im Laufschritt auf den Weg zum einen Kilometer entfernten Aussichtsturm.

Am Nabu-Aussichtsturm in der Grasdorfer Leinemasch nahe dem Flurweg ,In den Äckern' fand ein Laatzener Mitte August einen geschwächten Senior und rief den Notruf. Quelle: Astrid Köhler

Der Laatzener hatte den geschwächten Senior zwischenzeitlich mit Wasser versorgt und ging diesen stützend in Richtung Wasserwerk. Etwa auf halber Strecke übernahmen die Sanitäter den Senior – etwas mehr als eine halbe Stunde nach dem ersten Anruf, wie Gustke betont: „Gut, dass ich niemanden wiederbeleben musste – solange könnte das kein Mensch, und bei einem Herzinfarkt oder Schlaganfall wäre das entschieden zu lange.“ Am Folgetag informierte er die Stadt.

Wege am Wasserwerk sind Privateigentum

Die geschilderte Situation sei in der Tat problematisch, teilte das zuständige Verwaltungsteam dem Laatzener eine Woche später mit: Die Wege am Wasserwerk gehörten nicht der Stadt sondern seien Privateigentum. Bei Einsätzen im Jahr 2018 seien die Schranken oben gewesen. Bezüglich der geschlossenen und mit Vorhängeschloss gesicherten Schranke bestehe „dringend Klärungsbedarf“.

Drei Wochen später – Gustke hatte nachgefragt – wählt die Stadt dann deutlich harmlosere Worte: So sprach sie nur noch von einem möglichen „Kommunikationsproblem“. Üblicherweise werde die Feuerwehr bei derlei Einsätzen mit informiert. Sie habe im Falle eines fehlenden Schlüssels auch die technischen Möglichkeiten, um die Schranke schnell zu öffnen, hieß es.

Sperrung ist rechtens

Die Hauptrouten in die Leinemasch seien für Retter die Verlängerung der Talstraße in Alt-Laatzen, erklärte Stadtsprecher Matthias Brinkmann auf Nachfrage dieser Zeitung. Nicht jeder Winkel sei mit Fahrzeugen zu erreichen. In Notfällen fliege aber auch ein Hubschrauber. „Wir sind schon sehr weit in unserer Rettungstechnik“, so Brinkmann, der die heruntergelassene Schranke als rechtlich zulässig bezeichnete.

„Der Privatweg am Grasdorfer Wasserwerk soll nicht öffentlich von Fahrzeugen genutzt werden. Deshalb ist er normalerweise mit der Schranke versperrt“, erklärte Enercity-Sprecher Carlo Kallen. Schlüssel seien an zahlreichen Stellen verfügbar. So hätten unter anderem die Rufbereitschaft des Wasserwerks, die Polizei und Stadt Laatzen sowie der Feld- und Forsthüter Siegfried-Karl Guder einen Schlüssel.

Orientierungsprobleme in der Natur

Gustke erinnert aber auch an das zweite Problem: fehlende Ortskenntnisse und die Schwierigkeiten, den genauen Standort mitzuteilen. Zwar seien in der Leinemasch Schilder mit Flurnamen aufgestellt, doch sind diese längst nicht auf allen Karten verzeichnet und per Navigationsgerät zu finden.

„Was die Orientierung in der freien Natur betrifft, so sind die Rettungskräfte auf eine möglichst präzise Beschreibung des Anrufers angewiesen“, sagt Regionssprecherin Tanja Schulz. Reichten ortserfahrenen Helfern mitunter Hinwiese wie „zwischen einem kleinen See und eine große Eiche“, um den Standort auszumachen, benötigten andere genauere Angaben – selbst wenn ihr Fahrzeug über ausreichendes Kartenmaterial verfügt. Das Problem: Retter sind auch in angrenzenden Gebieten im Einsatz und kennen diese nicht alle gleichermaßen gut.

Handyortung rechtlich schwierig

Zum konkreten Fall in der Leinemasch äußert sich die Regionssprecherin nicht. Nur so viel: „Für Laatzen ist grundsätzlich die dortige DRK-Rettungswache zuständig.“ Wenn deren Fahrzeuge alle unterwegs sind, werde das nächste freie Fahrzeug eines von der Region beauftragten Rettungsdiensten angefordert. Automatische Handyortungen, wie sie sich Hilfsbedürftige im Notfall wünschen, sind rechtlich schwierig oder bedürfen einer genauen Vorbereitung.

Wer im August den Einsatz in der Leinemasch fuhr, dazu gibt es keine offiziellen Angaben, und auch Gustke kann sich nicht erinnern. Es gehe ihm aber auch nicht darum, einen vermeintlich Schuldigen zu finden, sondern „dass sich etwas verändert – zum Besseren“.

Schilder mit Standortangaben und Koordinaten, wie es sie unter anderem im Deister, am Maschsee und im Bereich Burgdorf gibt, sind in Laatzen laut Stadt kein Thema. Und auch sonst sieht diese keinen Handlungsbedarf. Wer sich freiwillig in der Natur und abseits öffentlicher Verkehrswege aufhalte, so der Tenor, tue dies auf eigenes Risiko und müsse im Notfall mit einem größeren Zeitaufwand rechnen.

Standort in freier Natur bestimmen – mit Smartphone oder GPS-Tracker Wer glaubt, von der Notruf-Leitstelle bei einem Anruf automatisch geortet werden zu können, irrt. Diese kann von allein nur die Funkzelle und den groben, mehrere Quadratkilometer großen Aufenthaltsort des Anrufes bestimmen. Wer Hilfe anfordert, muss entweder genau sagen können, wo er sich befindet oder Geräte dabei haben, die dazu in der Lage sind. Gerade in der freien Natur ist das nützlich. In jedem Fall wir ein ausreichend Empfang im Handynetz und etwas Vorbereitung benötigt. Mit nahezu jedem Smartphone sind Programme oder Karten wie googlemaps aufzurufen, die den Standort samt Koordinaten anzeigt. Voraussetzung: Dem verwendeten Programm wird der Zugriff auf das Gerät erlaubt und die Standortfreigabe ist aktiviert. Bei Bedarf kann der Link zur Karte mit den aktuellen Positionsdaten per Textnachricht oder Email verschickt werden – an bekannte oder neue Kontakte. Automatische Ortungen sind auch mithilfe von Apps wie „Hilfe im Wald“ möglich, die eine Firma in Zusammenarbeit mit den Landesforsten entwickelt hat. Diese zeigt nahegelegene Rettungspunkte sowie die aktuelle Positionskoordinaten an und wählt bei Bedarf den Notruf 112. Alternativ zum Smartphone eignen sich auch GPS-Tracker für die Standortbestimmung. Diese gibt es bereits ab 23 Euro und versenden auf Knopfdruck die Positionsdaten an hinterlegte Notfallkontakte. Mitunter stellen sie sogar Gesprächskontakte her. akö, li

Von Torsten Lippelt und Astrid Köhler