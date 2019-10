Laatzen

Bis zum Dezember dauert es zwar noch einige Wochen, doch der Lions-Club Hannover-Expo startet bereits am Donnerstag, 24. Oktober, mit dem Verkauf seiner Benefiz-Adventskalender: an drei Stellen in Laatzen sowie acht weiteren in Pattensen, Hemmingen und Hannover.

Das Prinzip ist dasselbe wie in den Vorjah...