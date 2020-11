Grasdorf

Während die Menschen in Laatzen und dem Rest der Republik noch bangen, in welchem Umfang sie in diesem Jahr Weihnachten feiern können, bemühen sich andere, Licht ins Dunkel dieser Jahreszeit zu bringen. 60 geschmückte Adventskränze spendet der Lions Club Hannover-Kurfürstin Sophie an die Laatzener Tafel für Hemmingen, Laatzen und Pattensen. Zur Übergabe an die Tafel-Vorsitzende Dietlind Osterkamp kamen am Montagabend die Club-Präsidentin Katrin Voigt und ihr Vertreter Volker Kluwe nach Grasdorf.

Ursprünglich wollten die Mitglieder des Lions Club selbst die Kränze schmücken – Aktionen wie diese prägen das Vereinsleben. „Wir wollten das Weihnachtsgefühl weitergeben“, sagt Voigt. Angedacht war zudem, Weihnachtsbäume zu spenden. Coronabedingt war die Bastelei allerdings nicht möglich, auch die Bäume wurden auf den Rat Osterkamps hin in Kränze geändert: In kleineren Wohnungen ist das schlicht praktischer.

Die Spende des Lions Clubs wurde durch Unterstützer des Lions-Fördervereins und günstige Konditionen von Partnern ermöglicht, darunter Roswita Nagel vom Himmler Hagebaumarkt. Die Weihnachtskekse, die den Kindern eine Freude machen sollen, sind eine Spende der Bäckerei Bosselmann. Neben der Laatzener Tafel werden auch die Hannöversche Tafel und ihr Pendant in Gehrden mit Kränzen, Bäumen und Schoko-Weihnachtsmännern bedacht: Nach Gehrden gehen 50 Weihnachtsbäume, nach Hannover 35 Kränze und 120 Schoko-Weihnachtsmänner.

„Es ist eine harte Zeit für Bedürftige“

Kluwe, im Hauptamt Polizeipräsident von Hannover, ist diesmal als Lionsfreund im Einsatz. Während der Pandemie ist für ihn auch im Dienst noch einmal sichtbarer geworden: „Es ist eine harte Zeit für Bedürftige.“ Der Kontakt zur Tafel kam über seine Ehefrau zustande, die ehrenamtlich am Hemminger Standort der Tafel aushilft. Es ist daher das erste Mal, dass der Lions Club Hannover-Kurfürstin Sophie mit der Tafel zusammenarbeitet – aber es soll nicht bei dem einen Mal bleiben, sagt Voigt.

Seit Dienstag vergangener Woche werden die Adventskränze an die Tafel-Kunden ausgehändigt. Der Betrieb am neuen Standort in der Hildesheimer Straße 227 ist auch während des Teil-Lockdowns möglich; im Lädchen, wie Osterkamp es nennt, können drei Kunden gleichzeitig Ware auswählen. Wenn sie die Räume dann verlassen, werden insbesondere den Familien mit Kindern die Kränze und Plätzchen angeboten.

Wie viele Kränze auf die jeweiligen Standorte verteilt werden, müssen die Freiwilligen noch klären. Bis zum 30. November ist die Ausgabe von Lebensmitteln am Standort in Arnum nicht möglich. Die Ehrenamtlichen um Dorothea Bartram überlegen derzeit, wie sie mit weiteren Beschränkungen umgehen.

Von Katharina Kutsche