Laatzen/Müllingen

Der Umsonstladen für Babyerstausstattung, die Rethener St.-Petri-Gemeinde für eine Queer-Jugendgruppe und die Laatzener Flüchtlingshilfe mit Fahrradwerkstatt: All diese Projekte und zehn weitere Initiativen und Vereine aus Laatzen sowie anderen Kommunen profitieren von einer großzügigen Spende. Der Rechtsanwalt Fritz Willig und sein Freundeskreis haben beim diesjährigen Treffen im Müllinger Tivoli Geldsummen von mehr als 5000 Euro sowie zusätzlich Gutscheine und Sachspenden in ähnlicher Höhe verteilt.

Handsignierte Fußbälle von Hannover 96

Zu den drei genannten Einrichtungen und Initiativen kommen in Laatzen noch der Fischereiverein sowie der Stahlradverein hinzu. Der Vorsitzende des Freundeskreises Friedrich Schleenbecker überreichte am Freitag vor rund 50 Anwesenden die Schecks, wobei die einzelnen Summen mit Absicht ungenannt blieben. Zum Teil seien sie verbunden mit Sachspenden wie Restaurant-Gutscheinen oder handsignierten Fußbällen und Trikots von Hannover 96.

T-Stube soll sicherer Treffpunkt für queere Jugendliche werden

Rethens Pastor Jens Wening zeigte sich erfreut über die Finanzhilfe: „Unser Kirchenvorstand hat aus dem aktuellen Anlass eines körperlichen Angriffs auf einen Schüler beschlossen, den Jugendraum T-Stube für eine queere Jugendgruppe zur Verfügung zu stellen.“ Man habe festgestellt, dass für sexuell anders orientierte Jugendliche in Laatzen ein sicherer Treffpunkt für Austausch, Vernetzung und Zusammenhalt fehle. Bislang hätten sich sieben Interessierte gemeldet. Für sie soll nun mit einem Referenten ein gemeinsames Wochenendseminar durchgeführt und Material besorgt werden, so Wening.

Madeline Schlüter, die Koordinatorin des Umsonstladens für Babyerstausstattung, freute sich ebenfalls über die Unterstützung: „Auch wenn wir zu einer festen Einrichtung werden, benötigen wir auch zukünftig Spenden.“

Freundeskreis hilft seit 15 Jahren

Fritz Willig wies darauf hin, dass er und sein Freundeskreis seit rund 15 Jahren Vereine und Institutionen unterstützen, die sich für Kinder einsetzen oder anderweitig einen wichtigen Beitrag für die Gemeinschaft leisten. „Auch anonym, im kleinen Kreis, kann man viel Gutes tun. Ich freue mich, dass ich solche Freunde habe", so Willig. Im sozialen Bereich gab es weitere Unterstützung für die Kindertafel Hildesheim, eine Stahlrad-Benefizradtour auf den Brocken zugunsten der MOKI-Familientrauerbegleitung und für krebskranke Kinder im Krankenhaus Auf der Bult. Ebenfalls bedacht wurden die Fußballvereine in Ahlten sowie in Bolzum/Wehmingen, ein Sehnder Kindergarten und der TKH Hannover.

Zu Fritz Willigs Freundeskreis gehören unter anderem der Unternehmer und 96-Profi-Boss Martin Kind, der Ehrenpräsident des Niedersächsischen Fußballverbandes Karl Rothmund und Willi Gramann, Geschäftsführer der Landschlachterei Gramann & Ahrberg.

Von Torsten Lippelt