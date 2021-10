Laatzen

Lebensmittel verteilen statt vernichten – mit diesem Motto ist die Laatzener Tafel seit inzwischen mehr als 13 Jahren erfolgreich. Die ehrenamtlichen Helfer übergeben wöchentlich Lebensmittelspenden von Supermärkten an Bedürftige in Laatzen, Hemmingen und Pattensen. Aktuell ist die Nachfrage allerdings weniger hoch als sonst – zur Verwunderung der Organisatoren des Vereins. Sowohl die Zahl der registrierten Kunden als auch derjenigen, die die Ausgabestellen aufsuchen, ist zuletzt deutlich zurückgegangen.

Thematisiert wurde der Rückgang auch bei der jüngsten Jahresversammlung der Laatzener Tafel, die wegen Corona erst nach zweieinhalbjähriger Amtszeit des Vorstands im Juli nachgeholt werden konnte. Im Juni 2021 seien rund 1400 Personen aus 584 Haushalten bei der Tafel registriert gewesen, darunter 490 Kinder, berichtete der stellvertretende Kassenwart Hans-Georg Frühwirt. „Im Vergleich zu 2019 waren damit 370 Personen weniger registriert“, sagte er. Tatsächlich in Anspruch nähmen die Hilfe seit Längerem konstant um die 400 Haushalte, aber auch diese Zahl sei seit dem Frühjahr 2020 gesunken.

„Richtige Erklärungen haben wir nicht“

„Richtige Erklärungen dafür haben wir nicht“, sagt die gerade wiedergewählte Vereinsvorsitzende Dietlind Osterkamp. Der Rückgang habe möglicherweise damit zu tun, dass der Kulturbereich in der Corona-Hochzeit weitgehend geruht hat – und so selbst Bedürftige weniger dafür ausgaben. „Die Überlegung könnte sein, dass die Menschen dann das bisschen Geld im Portemonnaie für den Einkauf ausgegeben haben, statt sich bei der Tafel anzustellen.“ Zumal die Tafel-Ausgabe noch immer länger dauere als vor der Pandemie, da weniger Personen in die Ausgabestellen eingelassen würden. „Ich finde, es geht immer noch ganz zügig, aber eine halbe Stunde kann schon drin sein“, sagt Osterkamp. Eine Erklärung könnten auch die Unterstützungsdienste in den Ortschaften sein, die sich zu Beginn der Pandemie gegründet hatten – mit der möglichen Folge, dass weniger Menschen sich zur Tafel aufgemacht hätten.

Das Spendenaufkommen der Lebensmittel ist nach Einschätzung des Tafel-Vorstands unterdessen unverändert gut. „Niemand, der in eine der drei Ausgabestellen kommt, muss abgewiesen werden“, sagt Osterkamp. Bei der Ausgabe kam es während der Pandemie wiederholt zu großen Einschränkungen: Die Lebensmittelausgabe war von Mitte März bis Mitte April 2020 unterbrochen, in Arnum bis Juni 2020 geschlossen. Auch Anfang 2021 gab es kurzzeitige Schließungen.

Tafel-Vorstand neu gewählt

Unterdessen hat die Laatzener Tafel ihren Vorstand weitgehend bestätigt. Die Vorsitzende Dietlind Osterkamp wurde bei der Mitgliederversammlung genauso im Amt bestätigt wie ihr Stellvertreter Gerold Brockmann, Kassenwartin Michaela Jungermann und deren Stellvertreter Hans-Georg Frühwirt. Als Beisitzer im Vorstand wurde Dieter Schmitmeier gewählt. Um die Betriebsleitung kümmert sich neuerdings Manfred Schneider, der den Posten seit Anfang Februar innehat. Insgesamt hat die Laatzener Tafel derzeit einen festen Mitarbeiterstamm von vier Personen – plus die fast 120 Ehrenamtlichen, die im Wechselschichtbetrieb vormittags oder nachmittags „einen nicht hoch genug zu schätzenden Beitrag zur Aufrechterhaltung des sozialen Friedens leisten“, wie Osterkamp betont.

Zu den Plänen für das laufende Jahr zählt unter anderem die Anschaffung eines neuen Kühlfahrzeugs. Das bisherige Fahrzeug aus dem Jahr 2008 will das Tafel-Team wegen der steigenden Reparaturkosten ersetzen. Zur Leistung der Tafel-Arbeit ist der Verein auf Fördermittel, aber auch auf Spenden angewiesen – so wie auch auf das ehrenamtliche Engagement. „Wir freuen uns über jedes neu hinzugewonnene Mitglied, genauso wie über Dauerspenderinnen und -spender und diejenigen, die sporadisch an uns denken“, sagt Osterkamp.

Von Johannes Dorndorf