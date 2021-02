Laatzen

Der Übungsbetrieb der Jugendfeuerwehr in Laatzen ruht zwar wegen der Corona-Pandemie, doch schon jetzt können sich die Mitglieder auf neue Kleidungsstücke freuen. Dank einer Geldspende der Hannoverschen Volksbank über 1000 Euro wurden neue Regenjacken beschafft.

Der Filialdirektor der Hannoverschen Volksbank in Döhren, Jörg Schiereck, kam dafür beim Förderverein der Ortsfeuerwehr Laatzen vorbei. Aus seinen Händen nahm der stellvertretende Jugendfeuerwehrwart Peter Burkhardt ein Dutzend Jacken für den Kleiderpool entgegen. Damit wird zumindest ein Teil der etwa 30 Jungen und Mädchen, die sich zuletzt im Sommer treffen durften, neu eingekleidet.

Die Hannoverschen Volksbank spendete 1000 Euro, und die Laatzener Jugendfeuerwehr selbst legte noch einmal 200 Euro dazu, um ein Dutzend neuer Jacken beschaffen zu können. Quelle: Gerald Senft

Das Geldinstitut unterstützt alljährlich Projekte in seinem Verbreitungsgebiet. „Dieses Jahr freut es mich besonders, die Jugendarbeit der Feuerwehr in Laatzen unterstützen zu können“, sagte Schiereck, der selbst in Laatzen wohnt und die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr verfolgt. Die Regenjacken haben ein Innenfutter, das sich zu einer Fleecejacke sowie einer Weste umfunktionieren lasse, teilte Feuerwehrsprecher Gerald Senft mit. Einen kleinen Betrag habe die Jugendfeuerwehr noch selbst draufgelegt, denn die Jacken mit Aufdruck kosteten 1200 Euro.

Von Astrid Köhler