Rethen

Der Laatzener Polizei ist in der Nacht zu Donnerstag ein Schlag gegen eine potenzielle Diebesbande, die es auf Kupferdraht abgesehen hat, gelungen. Nachdem ein aufmerksamer Zeuge gegen 2.30 Uhr ungewöhnliche Geräusche und verdächtige Bewegungen auf dem Gelände von Avacon Netz an der Peiner-Straße gemeldet hatten, rückten die Beamten mit einem größeren Aufgebot aus. Zwei Einbrecher wurden vor Ort gefasst, ein dritter Täter ist flüchtig. Allerdings fehlen auch sieben Rollen im Wert von 50.000 Euro.

Wie der Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes Stefan Schwarzbard mitteilte, hatte der Zeuge zwei Männer dabei beobachtet, wie sie offensichtlich unberechtigt das Tor zum Grundstück in Rethen hochstemmten und das Gelände betraten. Der Zeuge wies die Beamten auch auf einen dritten Mann hin, der sich am Rande des Grundstückes an einem Zaun aufhielt und augenscheinlich Schmiere stand. Als die Polizei kurz darauf mit mehreren Funkstreifen vorfuhr, ergriffen die Täter die Flucht. Jedoch gelang es den Beamten, zwei der Männer im Alter von 35 und 36 Jahren festzunehmen. Einer der Täter leiste derart viel Widerstand, dass die Polizei Pfefferspray einsetzten musste.

Ein Zeuge beobachtet, wie die Diebe bei Avacon in Laatzen Kupferdraht stehlen

Auf dem Gelände in Rethen lagert Avacon Netz unter anderem Kupferdrahtrollen mit einem Durchmesser von einem oder zwei Meter und einem Gewicht von 415 Kilogramm bis 2,8 Tonnen. War zunächst noch unklar, ob etwas gestohlen wurde, ist seit dem Mittag offiziell, dass Kupferdraht im Wert von 50.000 Euro fehlten. Offenbar habe der Zeuge das Ende des Diebstahls beobachtet, sagte Schwarzbard. Um die Schwerlasten zu transportieren brachte die Bande das Diebesgut mit einem Hubwagen zu einem bereit stehenden Lastwagen. Der Zeuge hatte diesen zwar nicht gesehen, aber von dem zwischenzeitlich laut brummenden Geräusch eines Dieselmotors berichtet.

Einer der Diebe ist der Polizei Laatzen bekannt

Die beiden Festgenommenen sprachen nur gebrochen deutsch und legten den Beamten einen rumänischen Pass vor. Der 35-Jährige ist in Nordrhein-Westfalen gemeldet und dort wie auch bundesweit schon einschlägig strafrechtlich in Erscheinung getreten: unter anderem wegen des Diebstahls von Kupferkabeln. Sein 36-jähriger Landsmann hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. „Gegen ihn liegen bislang keine polizeilichen Erkenntnisse vor“, so Schwarzbard.

Die beiden Täter wurden nach ihrer Befragung, bei der ein Dolmetscher behilflich war, in den Gewahrsam der Polizeidirektion Hannover gebracht. Am Dienstag sollen sie einem Haftrichter vorgeführt werden, der über das weitere Vorgehen entscheidet.

Von Astrid Köhler