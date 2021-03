Laatzen

In puncto Digitalisierung schreiten Kommunalpolitik und Verwaltung gemeinsam voran – und nicht nur dort. Der neue, von der Corona-Pandemie beeinflusste Haushalt für das laufende Jahr ist am Donnerstag bei Laatzens erster Hybridsitzung einhellig verabschiedet worden. Eine Mehrheit der Ratsleute war vom heimischen Rechner aus zugeschaltet und die meisten Zuhörer verfolgten die Sitzung per Videostream.

Ein Pulk von Mikrofonen, Laptops und Webcams war auf das Rednerpult gerichtet, als Bürgermeister Jürgen Köhne die Sitzung eröffnete. „Ich begrüße die Leute im Rat und zu Hause in der warmen Stube“, sagte er, anfangs noch mit leichtem Nachhall. Nur 18 der 38 Ratsleute waren freiwillig in die dauergelüftete und damit kühle Aula der AES gekommen. Dort saßen sie mit FFP 2 Masken, eingemummelt in Jacken an ihren Einzeltischen, während ihre Ratskollegen über das Videokonferenztool Zoom an der Sitzung teilnahmen. Ihre Bilder wurden per Beamer an die Leinewand bei der Bühne projiziert.

Nur wenige Zuschauer dabei

Auch die Verwaltung war nur in reduzierter Zahl vertreten und die für bis zu 15 Zuschauer zurechtgestellten Stuhlreihen blieben größtenteils leer. Statt der zulässigen bis zu 15 Einwohner nahmen dort nur eine ältere Bürgerin und zwischenzeitlich auch ein Mann Platz. Knapp 40 Menschen verfolgten die über den Haushalt der Stadt Laatzen entscheidende Ratssitzung per Videostream auf youtube.

Bürgermeister Köhne bezeichnete die Entwicklung der Zahlen seit Einbringung des Haushaltes und vor dem Hintergrund der Coronakrise als den Umständen entsprechend erfreulich. Zwar sei es wie erwartet nicht gelungen, einen ausgeglichenen Haushaltsplan vorzulegen, doch habe immerhin das Defizit um knapp zwei Millionen Euro verringert werden können. Statt des erwarteten Minus von 8,5 Millionen Euro im Ergebnishaushalt steht dort nur noch ein Minus von 6,52 Millionen. Es gelte weiter die eingeschlagene Grundrichtung beizubehalten, so sparsam und mit so viel Augenmaß wie möglich vorzugehen.

SPD-Fraktionschefin Silke Rehmert stellte in ihrer ersten Haushaltsrede die Bedeutung von Investitionen in digitale Strukturen, in den Ausbau von ÖPNV und Radwegenetz sowie die Laatzener Schulen und das Feuerwehrwesen heraus. Die geplante Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung sei zwar im ersten Anlauf noch nicht gelungen, so Rehmert in Andeutung der noch andauernden juristischen Auseinandersetzung mit dem Land: „Wir werden aber am Ball bleiben, unabhängig von der Finanzsituation der Kommune.“

Mehr Planungssicherheit „in dieser außergewöhnlichen Zeit“

Es sei gut, den Haushalt erst jetzt zu verabschieden, denn „in dieser außergewöhnlichen Zeit“ bedeute dies mehr Planungssicherheit, sagte Christoph Dreyer für die Gruppe CDU/FDP. Vor der Abstimmung warb Dreyer erneut für den Antrag, die Nutzung von Straßenlaternen als Ladepunkte für E-Fahrräder und Elektroautos prüfen zu lassen und dafür ein Teil der Mittel aus dem Grundstückserwerb umzunutzen. Zudem sprach er sich dafür aus, das Thema Digitalisierung in die strategischen Ziel der Stadt aufzunehmen neben dem gewährleisten hoher Bildungschancen, familienfreundliche Stadt, attraktives Wohnumfeld und ökologische Nachhaltigkeit.

Die Gesamtabstimmung über den Haushalt fiel dann einhellig: mit roten Stimmkarten, die die Ratsleute sowohl im Forum als auch Zuhause vor ihre Webcams hielten. Und noch ein anderes Votum erhielt breiteste Zustimmung. Wenn die Rechtslage es zulasse, sollten Hybridsitzungen auch nach Ende der Pandemie möglich sein.

Von Astrid Köhler