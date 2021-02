Rethen

Die schon frühlingshaften Temperaturen der letzten Tage treiben die Menschen an die frische Luft und in ihre Gärten. Wer aber seinen dort angefallenen Grünschnitt auf legale Weise in Latzen loswerden will, muss sich noch in Geduld üben. Der Kompostplatz in Rethen jedenfalls bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

Als Grund verweist die Stadt auf den Lockdown wegen der Corona-Pandemie. Sobald ein Termin für die Wiedereröffnung bekannt sei, werde darüber informiert, sagte eine Stadtsprecherin am Freitag.

Wegen des Corona-Lockdowns bleibt die Annahmestelle für Grünabfälle in Rethen bis auf Weiteres an allen Tagen geschlossen, nicht nur samstags. Quelle: Astrid Köhler

Der städtische Kompostplatz an der Hildesheimer Straße ist normalerweise montags von 7.15 bis 12 Uhr sowie an jedem ersten und dritten Sonnabend von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Von April an und bis Ende November gibt es zudem weitere Öffnungszeiten am Donnerstagnachmittag.

Annahmestelle in Ingeln-Oesselse ist geöffnet

Grüngut kann aktuell nur in Ingeln-Oesselse abgegeben werden: bei der Annahmestelle des Abfallentsorgers Aha an der Stiftungsstraße 1. Diese ist sonnabends von 9 bis 12 Uhr sowie mittwochs von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Angenommen werden Baum-, Hecken- und Strauchschnitt sowie Laub aus Privathaushalten bis zu einem Kubikmeter. Rasenschnitt und andere Bioabfälle hingegen werden dort nicht angenommen.

Von Astrid Köhler