Ingeln-Oesselse

Wer mit dem Fahrrad Ingeln-Oesselse durchqueren will, muss entweder unerschrocken mit den Autos auf der Hauptstraße radeln oder aber seinen Platz auf dem einzigen und teils von Grün zugewucherten Seitenweg suchen. Der Seniorenbeirat Laatzen, der sich die gesamte Verkehrssituation im Ort jüngst bei einem Termin mit rund einem Dutzend Bürgern sowie Vertretern der Polizei, der Stadt Laatzen und des örtlichen ADFC angesehen hat, sieht diesbezüglich und auch an mehreren anderen Stellen Nachbesserungsbedarf.

Auf der Hauptstraße seien die Autos schnell unterwegs, doch im südlichen Seitenbereich gebe es für Radfahrer und Fußgänger nur einen schmalen Streifen, sagte Seniorenbeiratsmitglied Fred Warnke. Entgegen den Vorschlägen im Verkehrsentwicklungsplan der Stadt, den Radverkehr mit auf die Straße zu verlagern, dort einen Schutzstreifen aufzumalen und bei Bedarf Tempo 30 einzuführen, sprach sich der Seniorenbeirat für einen weiterhin getrennten Radverkehrsweg aus.

Als erste Maßnahme sollte das Grün zurückgeschnitten werden, das den Weg derzeit zusätzlich schmaler macht. Insgesamt, so der Wunsch, solle der Weg besser ausgestattet und idealerweise breiter werden.

Bordsteinabsenkungen fehlen

Auch für Rollstuhlfahrer und Menschen, die mit Kinderwagen oder Rollatoren unterwegs sind, sieht der Seniorenbeirat Nachholbedarf. So fehlten an zahlreichen Stellen Bordsteinabsenkungen. Wer die Bokumer Straße entlanggehe, sei auf Grundstückszufahrten in den Nebenstraßen angewiesen und müsse zusätzliche Schleifen laufen, so Warnke: „Das Überqueren ist sonst nur mit viel Mühe möglich.“

Gleichfalls bemängelt wurden die fehlenden Hinweise für Sehbehinderte an den Bushaltestellen. Lediglich der Stopp Auf der Maine/Hauptstraße in Ingeln wurde bereits barrierefrei umgebaut und auch mit Hochborden für den stufenlosen Einstieg ausgestattet. Bei den übrigen stehen diese Arbeiten noch aus.

Gefährliche Einmündung in Kurve

Eine gefährliche Stelle speziell für Autofahrer machte die Gruppe unter anderem an der Einmündung und Ausfahrt der Straße Südeck zur Gleidinger Straße aus. Der Bereich auf Höhe der Rotdornallee liege direkt in einer Kurve und sei für Verkehrsteilnehmer schlecht einzusehen, so Warnke. Zum Glück sei dort noch nichts passiert. Ein Spiegel könnte die Situation entschärfen.

Schlechte Sichtverhältnisse: Die Ausfahrt der Straße Südeck (gegenüber der Rotdornallee) zur Hauptstraße liegt direkt in einer Kurve und ist in beide Richtungen schlecht einzusehen. Der Seniorenbeirat regt an, einen Spiegel anzubringen. Quelle: Daniel Junker

Die Vertreter der Polizei hätten bei den meisten Punkten des Seniorenbeirats zugestimmt oder zumindest keine Einwände gehabt, so Warnke. Lediglich bei dem Wunsch, nahe dem Edeka-Markt an der Einmündung der Hauptstraße ins Neubaugebiet Vor dem Laagberg eine Lichtsignalanlage einzurichten, erteilten die Kontaktbeamten mit Verweis auf die örtlichen Gegebenheiten mit Straßenverlauf und Haltestelle eine Absage.

Ergebnisse werden mit Team Ordnung besprochen

Die Ergebnisse der Tour sowie mögliche Veränderungen in Ingeln-Oesselse würden spätestens im Januar mit dem Team Ordnung nachbesprochen, so Warnke. Bei dem Treffen gehe es dann auch um Änderungs- und Verbesserungsvorschläge für das übrige Laatzen. Zur Sprache bringen will der Seniorenbeirat unter anderem die Pflasterung einer derzeit nur als Trampelpfad bestehenden Verbindung vom Schubertring zur Erich-Panitz-Straße.

Nächste Tour ist fürs Frühjahr geplant

Der Seniorenbeirat fährt seit einigen Jahren regelmäßig mit der Polizei durch Laatzens Stadtteile, um auf Gefahrenpunkte hinzuweisen, zuletzt 2017 durch Rethen. Für das Frühjahr plant das Gremium seine nächste Besichtigungstour. Dann sollen die Straßen und Verkehrswege in Alt-Laatzen genauer in Augenschein genommen werden.

Von Astrid Köhler