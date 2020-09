Grasdorf

Die Corona-Pandemie hat auch positive Effekte: Seit März hat die Laatzener Tafel etliche neue Helfer dazu gewonnen, darunter auch mehrere jüngere Menschen, die bislang im Team kaum vertreten waren. „Wir haben schon länger versucht, junge Leute für unsere Arbeit zu begeistern“, sagt Tafel-Vorsitzende Dietlind Osterkamp. „Aber zuvor ist uns dies nie so richtig geglückt.“

Von den rund 50 Ehrenamtlichen, die zur Zeit für die Tafel in Laatzen arbeiten, seien zehn seit Beginn der Corona-Pandemie neu dazugestoßen. „Als es mit Corona losging, haben uns viele Menschen aus Laatzen und Umgebung per E-Mail ihre Unterstützung angeboten“, berichtet Osterkamp.

Besser als während des Lockdowns zu Hause zu sitzen

Seit rund vier Wochen ist auch die 19-jährige Lara Scheibe dabei. „Als die Schulen während des Lockdowns schlossen, wollte ich nicht nur zu Hause sitzen“, berichtet die Abiturientin der KGS. „Ich wollte einfach helfen.“ Die Idee, sich bei der Tafel zu engagieren, habe sie durch ihren Onkel Heinz Scheibe, der zu den Gründungsmitgliedern gehört, zwar schon seit längerer Zeit gehabt. Aber zuvor sei sie durch Schule und Nebenjobs zeitlich immer zu sehr ausgelastet gewesen. „Durch die Schulschließung hatte ich Zeit zum Nachdenken und fand, dass es endlich Zeit war, mich ehrenamtlich zu engagieren“, sagt die Laatzenerin.

Nun arbeitet die 19-Jährige jeden Freitag direkt nach Schulschluss in der Einrichtung an der Hildesheimer Straße in Grasdorf, hilft dort bei der Lebensmittelausgabe, beim Aufräumen und Saubermachen. „Danach bin ich zwar immer platt, aber es macht viel Spaß, und ich weiß, ich habe etwas Gutes getan“, sagt sie.

Lara Scheibe (19) lernt am PC das Hygiene-Konzept für den Umgang mit Lebensmitteln kennen. Quelle: Stephanie Zerm

„Wenn nur eine Person vor Dank glänzende Augen hat, lohnt sich die Arbeit“

Anderen Menschen zu helfen, ist auch für Stella Stendel Antrieb für ihr Engagement. „Wenn nur eine Person vor Dank glänzende Augen hat, lohnt sich die Arbeit“, sagt die 24-Jährige, die schon seit rund einem Jahr bei der Tafel hilft. Da einige ältere Helfer, die zur Risikogruppe gehören, wegen der Corona-Pandemie zu Hause bleiben, ist sie momentan drei Tage in der Woche für den Verein im Einsatz. Dabei bringt sie den gehbehinderten Kunden der Tafel die Lebensmittel auch nach Hause. „Vor allem die älteren Menschen freuen sich darüber sehr und schenken uns als Dank oft Blumen oder selbst gebackene Kekse“, berichtet sie.

Auf die Tafel aufmerksam geworden sei sie bereits vor einigen Jahren durch Bekannte. „Sie hatten so wenig Geld, dass sie oft nichts zu essen hatten“, sagt die Laatzenerin. „Aber sie schämten sich, zur Tafel zu gehen.“ Also überzeugte Stella Stendel ihre Bekannten, das Hilfsangebot in Anspruch zu nehmen und begleitete sie zur Lebensmittelausgabe. „Es ist einfach eine tolle Einrichtung“, betont die Laatzenerin, die die Einrichtung anschließend bei einem Schulpraktikum näher kennenlernte und als Helferin blieb. Ein positiver Nebeneffekt für die 24-Jähige aus Laatzen-Mitte: „Man kann sich auch selber weiter entwickeln.“ Im Umgang mit Kunden und anderen Ehrenamtlichen lerne man, kommunikations- und teamfähig zu werden.

Bei der Tafel deutsch gelernt

Bei der Tafel zu helfen, gibt auch Linda Alibelo viel. Die 22-jährige ist vor rund zwei Jahren aus dem Irak nach Deutschland gekommen. Da sie nur geduldet war, bezahlte ihr das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge keinen Deutschkurs. Also meldete sie sich bei der Tafel als Helferin und lernte dort die deutsche Sprache. „Als ich vor rund einem Jahr das erste Mal zur Tafel kam, habe ich kein Wort deutsch gesprochen“, blickt sie zurück. Mittlerweile kann sie sich recht gut verständigen und arbeitet zusätzlich als Aushilfe in einer Bäckerei. Dass sie auch arabisch und kurdisch spricht, kommt bei den Tafelkunden gut an. Denn viele stammen aus Syrien und sprechen ebenfalls noch nicht gut deutsch.

Linda Alibelo stellt Kisten mit Lebensmitteln für die Tafelkunden zusammen. Quelle: Stephanie Zerm

Von Sozialstunden zum Ehrenamt

Max Trebra hilft bereits seit rund vier Jahren bei der Tafel. Begonnen hat er damit eher unfreiwillig. „Ich bin beim Sprühen von Graffitis erwischt und dann zum Ableisten von Sozialstunden bei der Tafel verdonnert worden“, berichtet der 25-Jährige. Die Arbeit dort habe ihm so gut gefallen, dass er dabei geblieben ist. „Man trifft nette Leute und hat eine sinnvolle Beschäftigung für den Tag“, sagt der Arbeitslose aus Laatzen-Mitte.

Max Trebra hilft schon seit rund vier Jahren in der Lebensmittelausgabe der Laatzener Tafel. Quelle: Stephanie Zerm

Tafel-Vorsitzende Dietlind Osterkamp freut sich über das Engagement der jungen Menschen. „Es ist für die Tafel eine große Bereicherung, dass sie uns unterstützen“, freut sie sich.

Rund 800 Menschen profitieren jede Woche von den Lebensmitteln In die Ausgabestelle der Tafel in Laatzen kommen zur Zeit laut Vorsitzendem Dietlind Osterkamp wöchentlich rund 200 Bedürftige. In die Ausgabestellen nach Hemmingen und Pattensen zusätzlich pro Woche noch einmal jeweils um die 30. Mit den Lebensmitteln, die die Tafel aus mehr als 30 Geschäften in Laatzen, Hemmingen, Pattensen und Hannover bezieht, die sie fast täglich anfährt, versorgt jeder Tafelkunde im Schnitt zwei bis drei Menschen. So profitieren momentan jede Woche insgesamt knapp 800 Personen von den Lebensmitteln der drei Ausgabestellen, davon ist jede dritte ein Kind. Registriert sind aber noch einmal rund ein Drittel mehr Menschen. Diese kommen jedoch seit Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr zur Tafel. Osterkamp vermutet, dass sich vor allem ältere Kunden vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus fürchten könnten. Um eine Infektion bei der Lebensmittelausgabe zu vermeiden, setzt die Tafel jedoch in allen Ausgabestellen strenge Hygienerichtlinien um. Registrieren lassen kann sich jeder, der Transferleistungen wie Sozialhilfe, Wohngeld, Arbeitslosengeld II ( Hartz IV) oder Geld aus dem Asylbewerberleistungsgesetz erhält. Auch wer sein Einkommen oder seine Rente mit Transferleistungen aufbessert, kann Lebensmittel der Tafel beziehen. Zur Registrierung muss lediglich ein Nachweis mitgebracht werden. Neukunden können sich bei der Tafel in Grasdorf, Hildesheimer Straße 227, jeweils mittwochs von 10 bis 12 Uhr registrieren lassen. Die Lebensmittelausgabe erfolgt montags und dienstags von 13 bis 16 Uhr und freitags von 12.30 bis 15.30 Uhr.

