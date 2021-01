Alt-Laatzen

Der Biber breitet sich in der Region Hannover weiter aus. Von der steigenden Population sind auch die Städte Laatzen, Hemmingen und Pattensen betroffen. „Der Biber ist inzwischen in so ziemlich allen Gewässern anzutreffen, die wir besichtigt haben“, sagt Melanie Salchow vom Gewässer- und Landschaftspflegeverbandes (GLV) 52 Mittlere Leine. Der Naturschutzbund (Nabu) Laatzen, der die Biberreviere in der Region kartiert, wertet derzeit die aktuellen Zahlen aus.

Die Kartierer haben im Laatzener Stadtgebiet fünf Biberreviere ermittelt, vor einem Jahr waren es noch drei. „Wir gehen aktuell sogar von mindestens zwei weiteren Revieren aus“, berichtet Nabu-Mitarbeiterin Sabrina Schmidt. Laut Nabu stieg die Zahl der in Laatzen beheimateten Tiere im gleichen Zeitraum von zehn auf mindestens 17, „wahrscheinlich aber eher auf etwa 24“, meint Schmidt. Genaue Zahlen gibt es nicht: „Der erforschte Durchschnittswert liegt ungefähr bei 3,4 Tieren pro Revier“, erklärt sie die Hochrechnung.

An der Alten Leine in Alt-Laatzen haben die Biber zahlreiche Bäume gefällt. Quelle: Torsten Lippelt

Die Reviere in Laatzen erstrecken sich insbesondere entlang der Leine und der Alten Leine. Nahe dem Wiesendachhaus hat Feld- und Forsthüter Siegfried-Karl Guder zuletzt mehrere Weiden entdeckt, die vom Biber gefällt worden sind. „Er hat sich sogar an einer Eiche versucht“, berichtet Guder. Die Nagetiere sind mittlerweile aber auch in andere Gebiete vorgedrungen. So wurden im Juni Bissspuren an der Meskenwiese in Rethen entdeckt, die der Nabu eindeutig dem Biber zugeordnet hat. In der Gleidinger Masch und an den Anglerteichen nahe der Autobahn bei Oesselse waren die Tiere ebenfalls bereits aktiv. Da die Nager streng geschützt sind und ein Bibertourismus vermieden werden soll, will der Nabu genauere Ortsdetails nicht preisgeben. „Wir können aber sagen, dass sich der Biber in Laatzen nicht nur an der Leine und der Alten Leine wohlfühlt“, sagt Schmidt.

Biber renaturieren ihre Umgebung

Konflikte mit dem Nager habe es in Laatzen im Jahr 2020 nicht gegeben, berichtet Hanna Kastein, Geschäftsführerin der in Grasdorf beheimateten Ökologischen Schutzstation Mittlere Leine (ÖSML). Da die Biber mittlerweile alle möglichen Reviere an der Leine besetzt hätten, würden sie zunehmend aber auch die Nebengewässer bevölkern. „Durch deren Überstauung kann es schon eher zu Problemen kommen – diese hatten wir vornehmlich in Koldingen und Wettbergen.“ Da sich die Biber in die Nebenläufe ausbreiten, werde es dort künftig mehr Dämme geben, bestätigt Nabu-Biberberater Bernd Hermening. „Kleine Gewässer führen nicht so viel Wasser. Doch weil der Eingang zu der Burg der Biber unter Wasser liegen muss, stauen sie die Nebenläufe auf.“

Etwa 210 Biber leben in der Region Hannover und im Landkreis Hildesheim In der Region zwischen Schwarmstedt und Hildesheim hat der Naturschutzbund Laatzen insgesamt 60 Biberreviere kartiert. Dazu kommen zwei potenzielle Gebiete, in denen sich wahrscheinlich ebenfalls Biber angesiedelt haben. „Wenn man von 3,4 Bibern pro Revier ausgeht, kommen wir insgesamt also auf eine Zahl von etwa 210 Tieren“, sagt Hanna Kastein, Geschäftsführerin der Ökologischen Station Mittleres Leinetal (ÖSML). Der Nabu Laatzen erfasst die Biberreviere seit acht Jahren. Seitdem ist die Anzahl kontinuierlich gestiegen. Im Vorjahr hatte der Nabu 47 Reviere kartiert, in denen etwa 160 Tiere lebten – die Anzahl hat sich binnen eines Jahres also um mehr als ein Viertel erhöht. Seit 2012 hat sie sich sogar fast verachtfacht: Im Jahr 2012 waren es lediglich acht Reviere, die die Freiwilligen zwischen Schwarmstedt und Hildesheim kartiert hatten. In der Region Hannover hat der Nabu 41 sichere und zwei potenzielle Reviere festgestellt, 2019 waren es noch 36. Sieben davon liegen im Stadtgebiet von Hannover (Vorjahr: drei). Im Landkreis Hildesheim hat der Nabu 19 Reviere kartiert (Vorjahr: elf). Die übrigen 34 Reviere befinden sich in Hannovers Umland, mindestens zehn davon in Laatzen, Hemmingen und Pattensen. Der Nabu geht hier eher von 13 oder noch mehr Revieren aus.

Im Gegensatz zu Ratten gebe es bei Bibern keine Überpopulation, betonen die Experten. „Wenn die Reviere besetzt sind, kommt es aber zu Konflikten“, sagt Kastein. „Diese verursachen den Tieren Stress, was wiederum zu einer Verminderung der Geburtenrate führt.“ Zudem würden Jungbiber nach zwei Jahren aus den Familien geworfen. „Wenn sie sich dann in Gebieten ausbreiten, die nicht optimal sind, kann eine erhöhte Mortalität die Folge sein.“ Allerdings würden sich Biber durchaus an Gebiete anpassen, die vom Menschen umgestaltet worden sind. Dies können zum Beispiel Felder an Gewässerrandstreifen oder Siedlungsgebiete am Wasser sein. „Biber verursachen vor allem dort Schäden, wo der Mensch zu nahe am Wasser wirtschaftet. Sie renaturieren ihre Umgebung und schaffen Retentionsflächen, auf denen sich das Wasser staut“, erklärt Kastein. Als sogenannte Schlüsselart richten die Nager damit Lebensräume für andere Tierarten wie Amphibien, Fischotter und Insekten her.

Dämme können auf Antrag entfernt werden

„Wenn eine Überschwemmung großer landwirtschaftlich genutzter Flächen droht oder es Probleme bei der Entwässerung von Wohngebieten gibt, werden die Dämme auf Antrag mit einer Ausnahmegenehmigung zunächst entfernt“, sagt Kastein. Oft würden sie aber schnell wieder neu errichtet. „Dann ist die Frage, ob und wie man den Biber von der Wasserstauung an derselben Stelle abhalten kann – und ob dies zum Erfolg führt.“ Eine Vergrämung der Nagetiere habe es in der Region bislang nicht gegeben, „das kann für die Zukunft jedoch nicht ausgeschlossen werden“.

Ein Biberdamm am Koldinger Mühlenbach. Quelle: Privat

Biber überfluteten Landschaft bei Koldingen

Im Pattenser Stadtgebiet hat der Nabu zwei Reviere mit derzeit etwa sieben bis zehn Tieren kartiert. „Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre gehen wir aber von mindestens einem Revier mehr aus“, sagt Nabu-Fachfrau Schmidt. Vom Koldinger Mühlgraben bis zum Alt-Laatzener Bereich südlich des Wiesendachhauses wurde das Wasser durch mehrere Biberdämme aufgestaut; entlang der Redener Straße hat der Biber die Wasserwege umgestaltet. In Koldingen führen die Dämme bereits zu Problemen mit der Ortsentwässerung, wie GLV-Vertreterin Salchow berichtet. „Am Fuchsbach zwischen Koldingen und Reden hat der Biber eine große Fläche unter Wasser gesetzt“, bestätigt Biberberater Hermening. „Bei Starkregen fließt das Wasser aus den Kanälen nicht mehr in die Vorfluter ab. Dadurch könnten Keller vollaufen.“ Für den Bibersee haben die Behörden noch keine langfristige Lösung gefunden. Der betroffene Koldinger Landwirt Hans-Heinrich Schnehage und sein Redener Kollege Friedrich Thiemann werden voraussichtlich mit einer Ausgleichsfläche entschädigt.

In Hemmingen hat der Nabu drei Reviere kartiert, in denen etwa zehn Biber leben. Dazu zählt unter anderem der Bereich der Arnumer Landwehr. Südöstlich des Sees beim Campingplatz Arnum hat der GLV an beiden Ufern der Landwehr zahlreiche Biberfrasspuren und mindestens zwei Dämme gefunden, insgesamt gab es in Hemmingen rund 15 biberbedingte Auffälligkeiten – viele von ihnen entlang der Alten Leine, auch im Grenzbereich zu Pattensen und Laatzen.

Von Daniel Junker und Torsten Lippelt