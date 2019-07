Laatzen und Hannover tauschen Gebietsflächen – weil Firma sich erweitert

Laatzen/Hannover

Die Städte Hannover und Laatzen möchten auf Höhe des Güterbahnhofs Wülfel einige Flächen tauschen und den dort sehr zerklüfteten Grenzverlauf in Teilen begradigen. In Laatzen ist der Gebietstausch bereits beschlossene Sache – nun zieht auch die Stadt Hannover nach: In seiner jüngsten Sitzung stimmte der Bezirksrat Döhren-Wülfel einer entsprechenden Vorlage der Stadtverwaltung einmütig zu.

Laatzener Firma CG-Chemikalien will sich vergrößern

Hintergrund ist der Wunsch der Laatzener Firma CG-Chemikalien, sich zu vergrößern. Nach dem bisherigen Zuschnitt hätte der geplante Erweiterungsbau allerdings auf hannoverschem Grund gelegen, was für das an der Ulmer Straße ansässige Unternehmen erhebliche Erschwernisse bedeutet hätte – etwa mit Blick auf die Baugenehmigung oder die Zuständigkeit der Feuerwehren.

Aufgrund der neuen Grenzziehung bekommt die Stadt Laatzen zwei kleine Flurstücke östlich der Bahngleise der Nord-Süd-Strecke zugesprochen, zwischen Bahntrasse und Karlsruher Straße gelegen. Hier will die Chemiefirma, deren Betriebsgelände 41.400 Quadratmeter groß ist, ein neues Gebäude errichten. Als Ausgleich gewinnt die Stadt Hannover einen schmalen Streifen westlich der Bahngleise – neben der Straße Am Brabrinke – hinzu. Eine erste Anfrage bei der Region Hannover hatte Laatzen schon im Sommer 2014 gestartet.

