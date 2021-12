Grasdorf

Janina Martig ist eine gern gesehene Lieferantin bei der Tafel für Laatzen, Hemmingen und Pattensen. Wie schon 2019 zirkelte die Speditionsunternehmerin aus der Schweiz im Auftrag der Til-Schweiger-Foundation am Dienstagabend einen bunt beleuchteten 40-Tonner auf den Hof der Ausgabestelle in Grasdorf. Mit ihrem eigenen Team sowie Helfern der Tafel lud Martig sodann 400 Weihnachtsgeschenke für Kinder aus. Gesamtwert: mehr als 6000 Euro.

„Ich bin überwältigt und gerührt“, sagte die Tafel-Vorsitzende Dietlind Osterkamp. Der Wert der aktuellen Spende von mehr als 6000 Euro übertreffe sogar noch den der letzten Weihnachtsaktion der Til-Schweiger-Stiftung um mehr als 500 Euro . Die einzelnen Päckchen enthalten Lego-Geschenke im Wert von jeweils 15 Euro, sogenannte Vidiyo-Beatboxen. Diesen können sowohl analog gespielt, als auch mit einer kostenlosen App für das Drehen von Musikvideos verwendet werden. Hinzu kommen Hunderte „Giveaways“ in Form von Handyhüllen.

Zentimeterarbeit: Lastwagenfahrerin Janina Martig zirkelt ihren 40-Tonnen-Truck mit mehreren Lenkmanövern rückwärts durch die schmale Ausfahrt des früheren Volksbankgrundstückes in Grasdorf. Quelle: Torsten Lippelt

Das Ausmaß der Corona-Krise auf Wirtschaft und Sozialleben sei noch nicht absehbar, sagte Katrin Müller aus dem Charity Management der Til-Schweiger-Foundation, die ebenfalls mit in Grasdorf anpackte. Klar sei aber jetzt schon, dass die Folgen der Pandemie Menschen mit niedrigem Einkommen und Alleinerziehende härter treffe als Besserverdienende. „Genau diesen Familien möchten wir unter die Arme greifen und den Kindern an Weihnachten ein fröhliches Lachen ins Gesicht zaubern“, sagte Müller. Im Zuge der zweiwöchigen X-Mas-Tour durchs Land werden insgesamt 8000 Paketen an soziale Einrichtungen geliefert.

515 Kinder und Jugendliche sind bei Laatzener Tafel registriert

In Laatzen, Hemmingen und Pattensen sind aktuell 1447 Menschen bei der Tafel registriert, darunter 515 Kinder und Jugendliche. Die für sie in Grasdorf ausgeladenen 400 Päckchen zuzüglich der kompatiblen Lego-Ergänzungen werden in den nächsten Tagen und rechtzeitig vor Weihnachten in allen drei Ausgabestellen an Familien und Kinder verteilt. Der letzte Tag in Hemmingen ist am 15. Dezember (Mittwoch), in Laatzen ist es der 21. Dezember (Dienstag) und in Pattensen Donnerstag, 23. Dezember.

Von Astrid